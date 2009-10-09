رایزنی نمایندگان 10 کشور درباره ایران در آمریکا / غیبت روسیه و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : آمریکا در این هفته دیداری محرمانه با نمایندگان 10 کشور را در واشنگتن سازماندهی کرد که طی آن گزینه های تحریم های جدید علیه ایران بررسی شدند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان روسیه و چین در این نشست شرکت نداشتند.

این روزنامه می نویسد: دیدار "ائتلاف همنظران"، آنطور که در این مقاله نامیده شده است، روز چهارشنبه در وزارت دارایی آمریکا برگزار شد و در آن نمایندگان گروه "هفت" (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن) و همچنین استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شرکت داشتند.

این اجلاس را "استوارت لوی" معاون وزیر دارایی آمریکا آغاز کرد که مسئول موضوع ایران در این وزارتخانه است. باقی مباحث را "دانیل گلیزر" معاون دستیار وزیر دارایی ادامه داد.

این روزنامه آمریکایی خاطر نشان می کند: ماموریت چنین دیداری که برای اولین بار برگزار می شد، "ایجاد سازش در رابطه با مسئله تحریمات اقتصادی جدید بود، با این هدف که ایران را بخاطر برنامه هسته ای آن مجازات کرد".

این روزنامه ادامه می دهد: قابل ذکر است که چین و روسیه که عدم تمایل خود به اعمال تحریم علیه ایران را اعلام کرده بودند، حضور نداشتند" و این در حالی است که "هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه هفته آینده عازم مسکو می شود و انتظار می رود که موضوع ایران در دستور کاری مذاکرات وی با مقامات روسیه باشد.

به نوشته این روزنامه، در مذاکرات مجموعه گسترده ای از تحریمات مورد بررسی قرار گرفتند. نمایندگان آمریکا درباره هشت عرصه احتمالی برای تدابیر خود در رابطه با ایران گفتگو کردند. از جمله درباره مسدودسازی دسترسی ایران به پروژه های پالایشگاهی و تصفیه، جریمه شرکت های بیمه ایرانی، محدودسازی کشتیرانی ایران در آبهای بین المللی و امکان تحریم بخش بانکی ایران صحبت شد. علاوه بر این، نمایندگان آمریکا بررسی مسئله احتمال تحریم مقامات ایران، از جمله ممنوعیت انجام سفرهای بین المللی برای آنها را پیشنهاد دادند.

این روزنامه در ادامه مدعی شد: شرکت کنندگان در این دیدار اعلام کردند که تحریمهای احتمالی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز مربوط خواهند شد. طرف آمریکایی مذاکرات انجام شده را آغاز مجموعه دیدارهایی از این دست می داند. در نشست هایی با همین ترکیب، این مسئله بررسی خواهد شد که اگر ایران با روش های دیپلماتیک تلاش های بین المللی برای توقف برنامه هسته ای را مختل کند، چگونه از نظر مالی تحریم خواهد شد.