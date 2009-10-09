کشف استخوانهای 123 میلیون ساله یک پستاندار قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه بین المللی به سرپرستی دیرینه شناسان موزه تاریخ طبیعی کارنگی در آمریکا یک گونه جدید از پستانداران را که در دوره مزوزوئیک در 123 میلیون سال قبل می زیسته اند کشف کردند. این بقایا در استان لائونینگ چین پیدا شده اند.

این بقایای استخوانی متعلق به پستانداری به نام Maotherium asiaticus است. در این بقایا مکانیزم تکامل و توسعه گوش میانی در پستانداران به وضوح قابل مشاهده است.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "گوش این حیوان بسیار شگفت انگیز و از نظر علمی بسیار جالب است. پستانداران یک قدرت شنوایی بسیار حساس دارند و این حس در آنها بسیار بهتر از قدرت شنوایی در سایر مهره داران است. می دانیم که این حس کاملا با سبک زندگی پستانداران سازگاری دارد."

براساس گزارش ساینس، به خاطر این ساختار پیچیده گوش میانی، حساسیت شنوایی پستانداران به حدی است که می توانند اصوات مختلف را بسیار بهتر از سایر مهره داران تشخیص دهند. این ساختار پیچیده به پستانداران اجازه داد که در دوره مزوزوئیک که زمین در سلطه دایناسورها بود در تاریکی به حیات خود ادامه دهند.

استخوانهای گوش میانی این پستاندار از استخوانهای آرواره خزندگان به تکامل رسیده است. این محققان با مطالعه بر روی Maotherium asiaticus دریافتند که استخوانهای گوش میانی این حیوان شباهت بسیاری به استخوانهای گوش داخلی پستانداران مدرن دارد.