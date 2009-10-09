فروش سینما ناهید بعد از بازسازی 10 برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سینما ناهید که با گذشت چهار دهه از زمان تأسیس برای نخستین بار به همت موسسه سینماشهر در مدت هشت ماه مرمت و بازسازی اساسی شده، از اول مهرماه با مجهزترین امکانات رفاهی و نمایش فیلم آغاز به کار کرده است.

سینما ناهید که یکی از 23 سالن نمایش‌دهنده فیلم سینمایی "دو خواهر" است، در دو هفته اخیر با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده است. این سینما که قبل از بازسازی روزانه حدود 100 هزار تومان می‌فروخت، در دو هفته بعد از بازسازی اساسی، فروش روزانه خود را به 400 هزار تا یک میلیون تومان افزایش داده است.

با احتساب افزایش قیمت بلیت سینماها، فروش این سینما در روز سه‌شنبه با بلیت نیم‌بها بیش از 700 هزار تومان افزایش یافته است. حدود 120 سالن سینما در سه سال گذشته در تهران و شهرستان‌ها به همت موسسه سینماشهر بهسازی و بازسازی اساسی شده است.