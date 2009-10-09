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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

امام جمعه موقت اهواز:

امروز روز احساس مسئولیت مسلمانان در قبال مسجدالاقصی است

امروز روز احساس مسئولیت مسلمانان در قبال مسجدالاقصی است

اهواز - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت اهواز گفت: امروز همه مسلمین جهان باید در قبال مسئله تخریب مسجدالاقصی در بیت المقدس توسط صهیونیست ها احساس مسئولیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت الاسلام احمد رضا حاجتی در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار داشت: چند صد نفر از صهیونیستهای افراطی در چند روز اخیر خود را آماده حمله به مسجدالاقصی کرده اند و قصد دارند این نماد قابل احترام مسلمین را برای همیشه تخریب کنند.

وی افزود: امروز همه مسلمین جهان به خصوص امت اسلامی ایران در قبال این اتفاق ناگوار مسئول هستند و باید با هر گونه اقدام ممکن این مسئله را محکوم کنند.

حاجتی تصریح کرد: مردم ما هم بی شک این مسئله را به صورت قاطع محکوم می کنند و اسیر تفکرات شوم در کشور در خصوص بی اعتنایی به مسئله فلسطین و این مسجد مورد احترام، نمی شوند.

وی به سالروز فرارسیدن شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی به عنوان پنجمین شهید محراب اشاره کرد و گفت: این مرد بزرگوار واقعا با بصیرت بود زیرا چند روز قبل از شهادت در مصاحبه با صدا و سیما در پاسخ به سئوال مجری موضوع را عوض کرد و گفت: "انشاء الله خدا مرا به عنوان پنجمین شهید محراب قابل بداند".

حاجتی به موفقیت مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو اشاره کرد و اظهار داشت: این مذاکرات یک پیروزی بزرگ برای کشور به شمار می رود و پس از سالها کشورهای غربی با احترام با ایران اسلامی برخورد کردند.

امام جمعه موقت اهواز به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: این سبزپوشان باعث ایجاد امنیت در کشور هستند و امنیت بالای کشور در زمان حاضر مرهون زحمات شبانه روزی این نیروی ولایتمدار است.

حاجتی همچنین نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت کرد و اظهار داشت: امام علی (ع) 86 خطبه به تنهایی در خصوص رعایت تقوا و ایجاد بصیرت برای مردم دارد که این موضوع جایگاه ترس از خدا در بین اهل بیت(ع) را می رساند.

کد مطلب 961339

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