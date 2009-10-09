امروز روز احساس مسئولیت مسلمانان در قبال مسجدالاقصی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حجت الاسلام احمد رضا حاجتی در خطبه های نماز جمعه امروز اهواز اظهار داشت: چند صد نفر از صهیونیستهای افراطی در چند روز اخیر خود را آماده حمله به مسجدالاقصی کرده اند و قصد دارند این نماد قابل احترام مسلمین را برای همیشه تخریب کنند.

وی افزود: امروز همه مسلمین جهان به خصوص امت اسلامی ایران در قبال این اتفاق ناگوار مسئول هستند و باید با هر گونه اقدام ممکن این مسئله را محکوم کنند.

حاجتی تصریح کرد: مردم ما هم بی شک این مسئله را به صورت قاطع محکوم می کنند و اسیر تفکرات شوم در کشور در خصوص بی اعتنایی به مسئله فلسطین و این مسجد مورد احترام، نمی شوند.

وی به سالروز فرارسیدن شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی به عنوان پنجمین شهید محراب اشاره کرد و گفت: این مرد بزرگوار واقعا با بصیرت بود زیرا چند روز قبل از شهادت در مصاحبه با صدا و سیما در پاسخ به سئوال مجری موضوع را عوض کرد و گفت: "انشاء الله خدا مرا به عنوان پنجمین شهید محراب قابل بداند".

حاجتی به موفقیت مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو اشاره کرد و اظهار داشت: این مذاکرات یک پیروزی بزرگ برای کشور به شمار می رود و پس از سالها کشورهای غربی با احترام با ایران اسلامی برخورد کردند.

امام جمعه موقت اهواز به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: این سبزپوشان باعث ایجاد امنیت در کشور هستند و امنیت بالای کشور در زمان حاضر مرهون زحمات شبانه روزی این نیروی ولایتمدار است.

حاجتی همچنین نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت کرد و اظهار داشت: امام علی (ع) 86 خطبه به تنهایی در خصوص رعایت تقوا و ایجاد بصیرت برای مردم دارد که این موضوع جایگاه ترس از خدا در بین اهل بیت(ع) را می رساند.