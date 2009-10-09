برنامه ای جدید برای ترک سیگار با کمک پیامک!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعه ای جدید ارسال پیامک می تواند به سیگاری ها در ترک سیگار کمک کند. بازبینی آزمایشهایی که در نیوزیلند، انگلستان و نروژ انجام گرفته است نشان می دهد برنامه های ترک سیگاری که با ارسال پیامکهای پند آمیز همراه است، می تواند میزان شانس برای ترک سیگار را دو برابر کند.

در این آزمایشها حدود 2 هزار و 600 سیگاری شرکت داشتند که در آن از پیامکها برای تشویق، نصیحت و پشتیبانی آنها استفاده می شد اگر این افراد به شدت به فکر استفاده از نیکوتین می افتادند با ارسال پیامکی به برنامه توصیه های لازم را برای کنترل این خواسته خود دریافت می کردند.

سیگار کشیدن از نظر پزشکان یکی از عاداتی است که ترک کردن آن بسیار مشکل بوده و افرادی که موفق به انجام آن شده اند چندین بار ترک سیگار ناموفق را تجربه کرده اند به همین دلیل توانایی در اختیار گذاشتن توصیه های متفاوت و متنوع برای پشتیبانی از فرد در حال ترک بسیار اهمیت دارد.

دو آزمایش که برنامه های ترک سیگار را به همراه پیامک اجرا می کردند نشان دادند با کمک این برنامه شانس افراد برای ترک سیگار طی 6 هفته دو برابر شده است دو آزمایش دیگر که در آن استفاده از وب سایت و نامه های الکترونیکی نیز افزوده شده بود نشان داد شانس افراد شرکت کننده در این برنامه ها برای ترک سیگار طی یک سال دو برابر خواهد شد.

برنامه ای دیگر که با نام Tet2Quit در نیوزیلند و با سرمایه دولتی در حال اجرا است، برای کاربران خود که در این برنامه عضو می شوند برای یک ماه روزانه دو تا سه پیامک ارسال می کند بررسی های اخیر عملکرد یک ساله این برنامه نشان داده است یک سوم کاربران این برنامه پس از آغاز برای چهار هفته سیگار را ترک کرده اند که این تعداد پس از 22 هفته به 16 درصد کاهش پیدا کرد.

بر اساس تخمینها تنها 5 درصد از افراد سیگاری قادرند بدون نیاز به کمک دیگران سیگار خود را ترک کنند.

بر اساس گزارش رویترز، اما استفاده از پیامک می تواند برای برخی از افراد که در موقعیتهای مختلف نمی توانند برای استفاده نکردن از سیگار بر خود غلبه کنند، تاثیر گذار خواهد بود به گفته دانشمندان ارسال پیامکها به صورت مداوم می تواند نقشی تشویقی و حمایت کننده از افرادی که در حال ترک سیگار هستند داشته باشد.