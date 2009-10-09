نشست روسیه، ترکیه و اسرائیل برای انتقال گاز به سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "الکساندر مدودف" معاون شرکت "گازپروم" روسیه و مسئول بخش صادرات این شرکت عصر پنجشنبه به خبرنگاران اطلاع داد که روسیه، ترکیه و اسرائیل در آینده نزدیک رایزنی در رابطه با پروژه خط لوله "جریان آبی رنگ - 2" را آغاز می کنند.

وی گفت: "در آینده نزدیک رایزنی های سه جانبه با حضور ترکیه، روسیه و اسرائیل آغاز می شوند".

مدودف خاطر نشان نمود که خط لوله ای که از طریق آن گاز هم به بازار ترکیه و هم به کشورهای خاور نزدیک عرضه خواهد شد، برای منطقه "نه تنها ارزش اقتصادی و بلکه سیاسی" دارد.

روسیه و ترکیه اواخر ماه مارس سال جاری درباره ایجاد کارگروهی برای تحقق پروژه "جریان آبی رنگ - 2" توافق کرده بودند که امکان عرضه گاز از روسیه به خاور نزدیک، از جمله رژیم اسرائیل و سایر کشورها را فراهم می کند.

پیشتر "گازپروم" روسیه و کمپانی ایتالیایی" Eni" تصمیم گرفته بودند که خط لوله انتقال گاز جدیدی تحت عنوان "جریان جنوبی" (به عبارت دیگر "جریان آبی رنگ-2") به اروپا احداث کنند.

توان انتقال این خط لوله تا 30 میلیارد متر مکعب در سال و ارزش احداث آن بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون دلار خواهد بود.

"گاز پروم" به همراه "Eni" تا کنون خط لوله انتقال گاز "جریان آبی رنگ" (760 کیلومتر به ارزش 3,3 میلیارد دلار) را احداث نموده اند که روسیه و ترکیه را از طریق اعماق دریای سیاه به یکدیگر وصل می کند.