دشمنان از طریق ترویج فرهنگ غرب می خواهند به نظام اسلامی ضربه بزنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه موقت بجنورد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: دشمن پس از گذشت 30 سال از عمر انقلاب در عرصه‌های مختلف طعم شکست را چشیده است بنابراین از راه شبیخون فرهنگی قصد ضربه زدن به کشور را دارد.

وی توسعه و ترویج فرهنگ خودی و اسلامی را در جامعه ضروری خواند و تصریح کرد: فرهنگ اصیل اسلامی باید به عنوان یک الگوی ممتاز برای جوانان کشور مطرح باشد.

وی در بخش دیگری باتوجه به هفته نیروی انتظامی گفت: نظم، آرامش و امنیت از ضرورت های زندگی اجتماعی و جوامع بشری است ضمن آن که امنیت نعمتی است که وقتی سلب می شود مردم به اهمیت و ارزش آن به خوبی پی می برند.

امام جمعه موقت بجنورد در ادامه از تلاش نیروهای انتظامی در برقراری نظم و انضباط اجتماعی و پاکسازی مناطق از وجود اشرار قدردانی کرد.

حجت الاسلام اسحاق زاده گفت: دشمن می خواهد امیدهای مردم ما را به یأس تبدیل کند، همان طور که سعی داشت طعم شیرین حضور گسترده مردم در انتخابات را به بهانه های مختلف در کام مردم تلخ سازد.

اسحاق زاده با اشاره به سالگرد شهادت مظلومانه امام جعفرصادق(ع) گفت: ما شیعیان هر چه داریم از مکتب امام صادق (ع) است.



وی با بیان اینکه جوامع دینی دنیا شیعیان را به عنوان مذهب جعفری می شناسند، خاطرنشان کرد: دلیل واقعی آن این نیست که امام صادق(ع) این مذهب را ابتکار کرد بلکه مذهب شیعه در زمان پیامبر(ص) شروع شد و علوی است و همه ائمه(ع) در آن سهم دارند.

امام جمعه موقت بجنورد گفت: علی بن ابیطالب(ع) محور اصلی آن است، امام حسن (ع) نقش بسیار مهمی برای بقای این مکتب برعهده گرفتند و امام حسین (ع) چراغی روشن کردند که هر روز تلالو آن بیشتر می شود، امام سجاد (ع) در آن دوره خفقان معارف زیادی را تحویل دادند، امام باقر (ع) گام بلندی در علوم اسلامی و انسانی برداشتند اما در دوره امام صادق (ع) شکل گسترده تری یافت.

وی در پایان به همه شیعیان توصیه کرد: در مراسم عزاداری آن امام همام شرکت گسترده داشته باشند.