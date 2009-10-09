بحران لبنان با رهایی اعراب از فشار آمریکا حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، علامه محمد حسین فضل الله اظهار داشت که دولت آمریکا بر سر راه حل و فصل بحران لبنان مانع تراشی می کند.

وی خاطرنشان کرد: ما در لبنان باید بدانیم که دولت آمریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مانع حل و فصل بحران ها است و فرانسه نیز فریاد می زند که برای فراهم کردن فضای مناسب برای برقراری صلح تلاش می کند اما در واقع برای ایفای نقش حافظ منافع صهیونیست ها در جهان عرب تلاش می کند به طوری که رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه با همتای آمریکایی و صهیونیستی خود دیدار و درباره چیرگی بر امنیت کشورهای عربی و اسلامی در راستای حفظ امنیت دشمن برنامه ریزی می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: در چنین شرایطی باید واقع بین باشیم و در جزئیات غرق نشویم.

علامه فضل الله در ادامه گفت: لبنانی ها باید بدانند که تنها با آزادی اراده کشورهای عربی از فشار آمریکا می توان راه حل هایی را برای بحران لبنان و دیگر کشورها فراهم کرد.