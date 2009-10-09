به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام قبلی سازمان لیگ فدراسیون والیبال فصل جدید مسابقات لیگ برتر از 6 آبان‏ماه آغاز خواهد شد. این درحالی است که 21 روز پس از این تاریخ تیم ملی کشورمان باید در ژاپن دیدارهای خود در رقابت‎های جام بزرگ قهرمانان را آغاز کند.

به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تداخل زمان برگزاری دیدارهای لیگ برتر با حضور تیم ملی در ژاپن شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نشست روز شنبه (18 مهرماه) خود در مورد تاخیر در زمان آغاز مساباقت یا لغو دیدارهای هفته‎ای که همزمان با برگزاری رقابت‏های جام بزرگ قهرمانان است تصمیم‏گیری خواهد کرد.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شخصا با تاخیر در زمان آغاز مسابقات مخالفم. لیگ برتر باید در زمان مقرر یعنی همان 6 آبان‎ماه آغاز شود. از نظر بهتر است تنها دیدارهای هفته‎ای که با حضور تیم ملی در ژاپن همزمان است لغو شود. در هر صورت در نشست فردا تصمیم نهایی اتخاذ می‏شود.

اعضای تیم ملی والیبال با توجه به نتایج به دست آمده از این جلسه برای آماده‎سازی این تیم جهت اعزام به محل برگزاری رقابت‎های جام بزرگ قهرمانان برنامه‎ریزی می‏کنند. این رقابت‏ها 27 آبان‎ماه تا دوم آذرماه با حضور قهرمانان 5 قاره در ژاپن برگزار خواهد شد.