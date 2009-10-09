به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام قبلی سازمان لیگ فدراسیون والیبال فصل جدید مسابقات لیگ برتر از 6 آبانماه آغاز خواهد شد. این درحالی است که 21 روز پس از این تاریخ تیم ملی کشورمان باید در ژاپن دیدارهای خود در رقابتهای جام بزرگ قهرمانان را آغاز کند.
به همین دلیل و به منظور جلوگیری از تداخل زمان برگزاری دیدارهای لیگ برتر با حضور تیم ملی در ژاپن شورای سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نشست روز شنبه (18 مهرماه) خود در مورد تاخیر در زمان آغاز مساباقت یا لغو دیدارهای هفتهای که همزمان با برگزاری رقابتهای جام بزرگ قهرمانان است تصمیمگیری خواهد کرد.
محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شخصا با تاخیر در زمان آغاز مسابقات مخالفم. لیگ برتر باید در زمان مقرر یعنی همان 6 آبانماه آغاز شود. از نظر بهتر است تنها دیدارهای هفتهای که با حضور تیم ملی در ژاپن همزمان است لغو شود. در هر صورت در نشست فردا تصمیم نهایی اتخاذ میشود.
اعضای تیم ملی والیبال با توجه به نتایج به دست آمده از این جلسه برای آمادهسازی این تیم جهت اعزام به محل برگزاری رقابتهای جام بزرگ قهرمانان برنامهریزی میکنند. این رقابتها 27 آبانماه تا دوم آذرماه با حضور قهرمانان 5 قاره در ژاپن برگزار خواهد شد.
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