سه ایستگاه سیار پاسخگویی به سئوالات نظامی در نماز جمعه کرج مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران پیش از ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران کرجی اظهار داشت: به منظور دسترسی آسان و افزایش اعتماد و رضایت مردم به پلیس، مقرر شد در هفته ناجا در مصلی نماز جمعه کرج ایستگاه های مشاوره و پاسخگویی به سئوالات مردم در زمینه های نظامی مستقر شود که در این راستا بروشور و تراکتهای آموزشی در بخشهای مختلف نیز میان آنان توزیع شد.

سردار علیرضا اکبرشاهی افزود: بی شک امنیت یکی از نعمتهای الهی است و جزو اساسی ترین نیازهای یک جامعه پویا و فعال همانند جامعه کنونی ما است که اگر امنیت نباشد تمامی کارهای روزمره انسانها از جمله کار، تحصیل، کسب مهارت و ... به مخاطره می افتد.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای افزایش آگاهی مردم در مورد اقدامات پلیس و شگردهای سارقان و خلافکاران همچنین نهادینه کردن فرهنگهای مختلف در اجرای مقررات، فیلم "شهر بی پلیس" توسط معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران تهیه و در هفته ناجا در صدا و سیما پخش خواهد شد.

وی بیان داشت: در هفته ناجا برای تمامی گروه های سنی نونهال، نوجوان و جوان برنامه های آموزشی - تفریحی مختلفی در نظر گرفته شده که طی هفت روز برگزاری نمایشگاه ناجا برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای طرحی جدید در استان تهران یادآور شد: در اجرای طرحی با بکارگیری روحانیون در میعادگاه های نماز جمعه محله های مختلف، تمامی نکات آموزشی در مورد هوشیاری از ترفندهای خلافکاران هشدارهایی داده می شود.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح موفقیت آمیز انتظام بخش نجات دو و پاکسازی و دستگیری معتادان خطرناک در منطقه حصار کرج اعلام کرد: شهروندان بدانند که اجرای این طرحها تنها مختص هفته ناجا نیست و پلیس در تمامی اوقات در کنار مردم حضور دارد و به فکر تامین آسایش و رفاه مردم است.