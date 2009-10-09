مهمترین رسالت نیروی انتظامی تامین امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: مهمترین رسالت نیروی انتظامی همواره تامین امنیت اجتماعی بوده که در این خصوص اقدامهای اساسی انجام گرفته است.

وی بیان داشت: خوشبختانه نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی در برقراری، حفظ و تقویت انضباط اجتماعی موفق عمل کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه نیروی انتظامی متناسب با تهاجم فرهنگی دشمنان، توانسته است با اجرای طرحهای متعدد در خنثی سازی توطئه های دشمنان موفق عمل کند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه پلیس با جلب مشارکت عمومی همواره توانسته است طرحهای خود را در عرصه های مختلف با موفقیت به انجام برساند.

لطفی عنوان کرد: استان ایلام یکی از امن ترین استانهای کشور است که این مهم با کمک مردم و مسئولان نیروی انتظامی بدست آمده است.

این مسئول یادآور شد: مردم همواره با پلیس همکاری داشته اند که این مهم برای امنیت جامعه خیلی موثر است.