برنامه های بخش صنعت و معدن کشور باید هدفمند شود

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در دیدار روز چهارشنبه خود با وزیر صنایع و معادن اظهار داشت: رفع برخی موانع تولید و سرمایه ‌گذاری در بخش صنعت و معدن کشور و به طور خاص استان یزد و شهرستان اردکان ضروری است.

وی ضمن تاکید بر حل مشکلات بخش صنعت و معدن بر تحلیل نقاط ضعف و قوت گذشته و هدفمند کردن برنامه‌های آینده تاکید کرد.

تابش در این دیدار بر ارتقا سطح تعامل وزارت صنایع و معادن با مجلس تاکید کرد و افزود: مجلس آمادگی دارد نسبت به تصویب لوایح و طرح‌ های لازم و رفع کاستی ‌های موجود در این بخش اقدام کند.

کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کشور است

تابش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و صنایع کشور، ضعف سیستم بانکی و حضور پررنگ بخش دولتی در اقتصاد را از جمله معضلات کنونی نام برد و اظهار امیدواری کرد: با ایجاد بستر مناسب برای صنعتگران و نیروهای جوان کشور و رفع معضلات موجود، بتوان به راهبرد توسعه صنعتی که نتیجه آن رسیدن به یک توسعه متوازن و پایدار است، جامه عمل پوشاند.

روند شتابان صنعتی شدن اردکان نیازمند جهت بخشی توسعه صنعتی است

نماینده مردم اردکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند شتابان صنعتی شدن شهرستان اردکان بر ایجاد ساز و کارهای مناسب برای جهت بخشیدن به این فرآیند توسعه با در نظر گرفتن نیازهای مردم اردکان و شتاب بخشیدن در دستیابی به توسعه متوازن و پایدار و کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه‌ ها تاکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ ریزی صورت گرفته برای افتتاح پروژه فولاد غدیر در اواخر سال جاری ضمن انتقاد از تاخیر در تامین گاز این پروژه، رسیدگی به این امر را خواستار شد.

صدور مجوز محیط زیست برای احداث منطقه ویژه فولاد اردکان ضروری است

تابش همچنین تامین تسهیلات مورد نیاز برای کارخانجات کاشی، احداث نیروگاه 500 مگاواتی مستقر در مجتمع گندله ‌سازی، صدور مجوزهای لازم جهت تامین آب و گاز پروژه‌ های فعال در این مجتمع و صدور مجوز محیط زیست برای احداث منطقه ویژه فولاد در اردکان را که در حال نهایی شدن است، خواستار شد.

نماینده مردم اردکان همچنین با تشکر از اهتمام وزیر صنایع در خصوص حل بخشی از مشکلات کارخانه پوشش گستر اردکان، رکود بازار و پایین آمدن نرخ محصولات تولیدی و عدم پرداخت بقیه طلب این شرکت از کارخانجات بزرگ خودروسازی را باعث عدم حل مشکلات باقیمانده دانست و خواستار پرداخت بدهی و افزایش خرید این شرکت‌ها از کارخانه پوشش‌ گستر شد.

وی در ادامه با برشمردن روند ساخت و مشکلات فراروی پروژه احداث کارخانه الکترود گرافیتی که به عنوان حلقه تکمیل کننده چرخه فولاد از آن یاد می‌ شود، بر حل مشکلات این پروژه و تحقق وعده‌ های داده شده تاکید کرد.

در ادامه وزیر صنایع و معادن نیز با تشکر از نماینده مردم اردکان درخصوص پیگیری و حل معضلات بخش صنعت و معدن با اشاره به وجود صنایع مهم و ملی در استان یزد و شهرستان اردکان بر استفاده از نیروهای مجرب در این بخش تاکید کرد.

وزیر صنایع خواستار تسریع در حل مشکلات صنایع مستقر در اردکان شد

همچنین وزیر صنایع خواستار حل مشکلات صنایع مستقر در اردکان در مذاکره تلفنی با مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و اجرایی شدن پروژه الکترود گرافیتی اردکان و ارائه مستمر گزارش پیشرفت آن شد.

محرابیان در مورد تسهیلات مورد نیاز مجتمع گندله‌سازی و کارخانجات کاشی اردکان در مذاکره تلفنی با مدیرعامل بانک صنعت و معدن مساعدت در این خصوص را خواستار شد.

وی همچنین از مدیران شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو خواست تا همکاری و حداکثر مساعدت را در زمینه حل مشکلات شرکت پوشش گستر اردکان تا حصول نتیجه انجام دهد.

گازرسانی به پروژه فولاد غدیر تسریع می شود

همچنین وزیر صنایع و معادن در تماس تلفنی با قائم مقام شرکت ملی گاز ایران حل مشکل گاز پروژه گاز فولاد غدیر اردکان در اسرع وقت را خواستار شد.

محرابیان در مورد کمک به ورزش شهرستان اردکان، مراکز آموزش عالی و سایر درخواست‌های نماینده اردکان معاون صنایع معدنی خود را مامور پیگیری و اقدام در این خصوص کرد تا ضمن هماهنگی با نماینده مردم اردکان نتیجه امر را جهت صدور دستورات لازم ارائه کند.

همچنین محرابیان در مورد سفر به استان یزد و اردکان جهت بازدید از پروژه‌های مهم صنعتی آن و دیدار با مسئولان و صاحبان صنایع استان طرف دو ماه آینده قول مساعد داد.