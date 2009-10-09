بازیکنان بسکتبال پتروشیمی توسط هیئت سه نفره جذب شده اند

شاپو یاوری پس از پایان بازی بسکتبال بین تیم های پتروشمی و دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: بازیکنان دو تیم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند و در بازی های آینده بازی های بهتری را از بازیکنان پتروشیمی خواهید دید.

وی در خصوص جذب بازیکن نیمکت نشین تیم های قعر جدول در سال گذشته اظهار داشت: محمد جمشیدی را به عنوان پدیده این فصل از رقابتها خواهید دید و سرمربی ما اصرار زیادی برای جذب وی داشت و این بازیکن نیز سابقه چندانی در بسکتبال ندارد و باید به او میدان داد تا شاهد شکوفایی وی بود.

سخنگوی باشگاه پتروشیمی در مورد شایعاتی مبنی بر نقش دلال ها برای جذب بازیکن در این تیم تصریح کرد: این خبر صحت ندارد و بدخواهان ما هستند که مغرضانه می خواهند به شایعات دامن بزنند زیرا بازیکنان ما با معرفی سرمربی و کادر فنی مشخص می شوند که از سوی این باشگاه یک هیئت سه نفره متشکل از سید موسی طباطبایی و توکلی و اینجانب با این بازیکنان مذاکره کردیم و پس از آن نتیجه نهایی را به باشگاه اعلام کردیم و اگر از این هیئت سه نفره کسی تبانی کرده باشد بحثی جداگانه دارد.

یاوری در خصوص عدم رسیدن به قهرمانی این تیم در سال های گذشته افزود: بازیکنان ما مسئول عدم کسب عنوان قهرمانی نیستند و در فصل گذشته و در نیم فصل توانستیم قهرمان شویم و در نیم فصل دوم به صورت مشترک و با تساوی امتیازات با تیم صبای مهر قهرمان شدیم و اگر در کادر فنی ما تعلل وجود داشت این موفقیت نصیب تیم نمی شد ولی شکست در بازی با مهرام در پلی آف یک اتفاق بود که منجر به این شد که تیم پتروشیمی به فینال نرسید و شاید با پرتاب یک توپ در سبد ما به فینال راه پیدا می کردیم.

رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه آغاز شد که 10 تیم در این مسابقات حضور دارند و تیم پتروشیمی نماینده استان خوزستان در اولین مسابقه خود با ترکیب جدیدی از بازیکنان وارد شد و در نهایت موفق شد از سد دانشگاه آزاد بگذرد.

تیم پتروشیمی در حالی به مصاف دانشگاه آزاد رفت که یک بازیکن آمریکایی با قدی 2 متر و 4 سانتی در اختیار دارد و این بازیکن توانست در این بازی به خوبی بدرخشد.

این مسابقه با استقبال شمار اندکی از تماشاگران همراه بود و دلیل آن مقام های بدی است که بندر امامی ها در سال های متمادی در پرونده خود ثبت کرده اند.