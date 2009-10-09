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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۰

تکرار/ رئیس‌جمهور تاکید کرد:

ضرورت رفع مشکلات تولید گران به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات صنعتی

ضرورت رفع مشکلات تولید گران به منظور ارتقاء کیفیت تولیدات صنعتی

رئیس جمهور در بازدید سرزده از شهرک صنعتی علی آباد پاکدشت بر ضرورت رفع مشکلات و موانع تولیدگران به منظور ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمحمود احمدی نژاد درجریان بازدید سرزده ازشهرک صنعتی علی آباد پاکدشت درجمع خبرنگاران با بیان اینکه این شهرک از بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور است، اظهار داشت: کارگران و کارفرمایان زیادی در این شهرک مشغول فعالیتند و شنیده بودم که با موانع و مشکلاتی مواجه هستند از این رو تصمیم گرفتیم با حضور در این شهرک از نزدیک مسائل و مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: به زودی جلسه ‌ای با مسئولین شرکتها و روسای کارگاههای این شهرک صنعتی برگزار خواهد شد تا چنانچه موانعی در توسعه ارتقا کیفیت تولیدات وجود دارد برطرف شود.

احمدی‌نژاد همچنین گفت: البته در کارگروه اقتصادی دولت، مسئول رسیدگی به شرایط تولید کشور و رفع موانع موجود وجود دارد اما حضور من نیز در این شهرک کمکی است تا تولید گران با سرعت و کیفیت بیشتر کارهای خود را انجام دهند.

کد مطلب 961378

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