همت غیورمردان مسلمان آمریکا را خاک نشین و اسرائیل را محو می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امام جمعه مشهد در خطبه های این هفته با اشاره به هفته گرامیداشت نیروی انتظامی و تبریک این روز گفت: امسال در این هفته به وسیله دولتمردان و مسئولان کلمه استاندارد سازی نیروی انتظامی و اینکه این نیرو به این نقطه برسد زیاد شنیده می شود که به نظر من خوشایند نیست.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه مفهوم این کلمه این است که این نیرو به نقطه استاندارد نرسیده است، اظهار داشت: مگر این استاندارد چیست که برخی مسئولان آنرا در جمله خود تکرار می کنند.

وی ادامه داد: استاندارد نیروی انتظامی یعنی اینکه باید احساس امنیت در مردم و احساس ناامنی در جنایتکاران و متخلفین با حضور این نیرو قابل لمس باشد که هم اکنون این استاندارد وجود داشته و باید تقویت شود.

آیت الله علم الهدی با تشکر از نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: تدبیر و قاطعیت شما در فتنه های اخیر موجب شد تا زندگی مردم ما از لوث فتنه مبرا نگه داشته شود.

امام جمعه مشهد گفت: مذاکرات ایران با 5 + 1 دشمن را برای اولین بار وادار به عقب نشینی کرده و مانور موشکی نیروهای مسلح، دشمن را از تصور تجاوز به این آب و خاک نا امید کرد که ما در این رابطه باید از سه جریان تشکر کنیم.

وی با بیان اینکه ما باید اولین تشکر را از دین و اسلام داشته باشیم، عنوان کرد: این شعار و مبالغه نیست بلکه حقیقتی ملموس است زیرا کدام مغز سیاسی و قدرت می توانست در بیست و چند سال پیش تصور کند دانشجوی جوان دانشگاه امام صادق(ع) و جانباز آنروز دفاع مقدس دکتر جلیلی امروز شود که در یک مذاکره سیاسی همه قدرتمندان دنیا را به عقب براند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: این چنین فردی از تبار روشنفکران غرب زده و درس خوانده های آمریکا و اروپا نبود بلکه از دل قال الصادق(ع) و قال الباقر(ع) سر برآورد و این امر جز در پرتو حدیث و قرآن ممکن نبود و این عزت از آن دین و اسلام است.

وی با بیان اینکه ما باید دومین تشکر را از مقام معظم رهبری داشته باشیم، گفت: اگر روزی 27 سانتریفیوژ کشور را تعلیق کردند امروز با مقاومت، ایستادگی و راهبرد رهبری، هفت هزار سانتریفیوژ در کشور فعال بوده و با اقدام به ایجاد سایت دوم غنی سازی، دنیا را وادار به عقب نشینی کردند تا جایی که مجبور شدند ما را به عنوان کشور دارنده این علم قبول کنند.

علم الهدی اذعان داشت: در کجای دنیا می توان چنین مجتهدی را یافت که با مدیریت بالای خود بتواند نیروهای مسلح را به گونه ای منسجم کند که در هر کجا که قرار می گیرند دیگر نیروها را نیز در کنار خود می یابند.

وی گفت: ما باید تشکر سوم را از مردم وفادار و ولایت مدار داشته باشیم چون فقهای بزرگی در گذشته وجود داشتند که تا پای شهادت نیز رفتند اما به علت در کنار نداشتن چنین مردم وفادار نتوانستند به موفقیت دست یابند.

آیت الله علم الهدی در پایان خطبه های سیاسی این هفته از مردم خواست تا باشرکت در راهپیمایی ضد استکباری حمایت خود را از قبله اول مسلمین اعلام دارند.

وی تصریح کرد: چگونه ممکن است خون در رگهای ما باشد و سرزمین مقدسی که پیامبر اکرم(ص) برای اولین بار به سمتش نماز خواند به صورت کنیسه یهودیان در بیاید.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت: همت غیور مردان ما اسرائیل را نابود خواهد کرد.

وی در بخشی از خطبه عبادی نیز گفت: مشکلی که امروز در زندگی خانوادگی وجود دارد فقدان فرهنگ ساده زیستی در زندگی است که بیشتر رانت خواری ها، اختلاس ها و تجاوزات نابکارانه به بیت المال مسلمین از این امر منشاء می گیرد.

وی عنوان کرد: زدو بندهای خائنانه ای که گاه در عرصه اجتماع روی می دهد و حرکتهای دزد مابانه ای که در قالب برخی فعالیتهای اقتصادی توسط برخی افراد که خود را نابغه اقتصادی می دانند در بستر جامعه به وقوع می پیوندد ریشه در تجمل پرستی دارد.

آیت الله علم الهدی اذعان داشت: خلافها معلول عدم ساده زیستی است و اگر آدمی اندیشه عبودیت پروردگار را داشته و خود را بنده او ببیند مقام و ثروت نیز برایش باید اهرم بالا رفتن در عرصه بندگی خداوند باشد که اگر افراد به این باور برسند دیگر خود را تافته جدا بافته از جامعه نمی دانند.