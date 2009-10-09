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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

در سال جاری؛

30 هزار کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای خراسان رضوی کشف شد

30 هزار کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای خراسان رضوی کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی از کشف 30 هزار کیلوگرم مواد مخدر در شش ماهه اول سال در مرزهای خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شمهد، سردار حمید فهیمی راد ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد افزود: امروز افتخار داریم که با حضور مقتدرانه و با صلابت نیروی انتظامی در مرزهای استان، امنیت در بالاترین وضع ممکن جاری است.

وی عنوان کرد: دلیل این ادعای ما بیش از 100 مورد درگیری در شش ماهه اول امسال در حاشیه نوار مرزی استان با قاچاقچیان و اشرار مسلح و کشته شدن 108 شرور و کشف قریب 30 هزار کیلوگرم مواد مخدر است که نتیجه جانفشانی پرسنل نیروی انتظامی در خراسان رضوی است.

فهیمی راد گفت: کشته شدن 270 نفر از اشرار و کشف بیش از 51 هزار کیلوگرم مواد مخدر در سال گذشته گوشه ای دیگر از تلاش و ایثارگری نیروی انتظامی خراسان رضوی است.

وی با تاکید بر این مطلب که امنیت حق مردم است، اظهار داشت: ما در نیروی پلیس وظیفه ای جز تامین این مهم برای خود تعریف نکرده ایم و گواه آن هزار شهید نیروی انتظلمی در این استان است که جان خود را در راه  دفاع از حریم ولایت و حفظ امنیت و نظم فدا کردند.

فهیمی راد اذعان داشت: ما به برخی از مشکلات و نارسایی های خود واقف هستیم و امروز در کنار مضجع شریف امام هشتم(ع) آمده ایم تا عهد ببندیم به نقطه مطلوب و در شان همجواری با امام رضا(ع) برسیم.

وی با پرداختن به این موضوع که امنیت مقوله ای چند جانبه است، گفت: این مهم به تنهایی با حضور مقتدرانه پلیس امکان پذیر نیست .

فهیمی راد عنوان کرد: در بخش کیفری پیشگیری با مجازات مجرم هم او تنبیه شده و هم سایر مجرمین عبرت می گیرد اما در بخش غیر کیفری پیشگیری مردم نیز دخیل هستند.

وی ادامه داد: هرچند قانون، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی قرار داده است اما اگر به عنوان مثال مردم از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و اقدامات پیشگیرانه مربوط به خود پیروی نکنند، کار پلیس سخت خواهد شد.

فهیمی راد گفت: ما اولویت کاری خود را در آموزش کارکنان و همکاری دوسویه با مردم تدوین کرده ایم و انشاءالله با اصلاح رفتار فردی نیروها و همدلی و همراهی مردم در انجام ماموریتها موفق خواهیم بود.

وی دفاع از ولایت را جزو افتخارات نیروی انتظامی در فتنه های اخیر دانسته و عنوان کرد: رسالت ما خدمتگزاری است.

وی در پایان سخنان خود از مردم خواست تا به طور منسجم در راهپیمایی علیه رژیم غاصب صهیونیست شرکت کرده و انزجار خود را نسبت به هتک حرمت مسجد الاقصی اعلام دارند.

کد مطلب 961382

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