امنیت مهمترین اصل در زمینه توسعه سرمایه گذاری در هر منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت اسلام واعظی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهر زنجان با تاکید بر اینکه استان زنجان در حال حاضر جزو استانهای با ضریب امنیتی بالا است، افزود: من شخصا امنیت سرمایه گذاری را در استان تضمین می کنم.

وی با تبریک هفته نیروی انتظامی به پرسنل این نیرو، پلیس ایران را پلیس مقتدر و توانمند و مومن دانست و تاکید کرد: نیروی انتظامی ایران توانسته با تکیه بر ایمان و دانش در مقابله با تهدیدات مختلف آگاهانه عمل کرده و همه توطئه ها را با اقتدار خنثی کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری یادآور شد: مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود محورهای اساسی را عنوان فرمودند که بی شک همه آحاد جامعه باید به آن توجه نموده و در مسیر عمل به آن گام بردارند.

حجت اسلام واعظی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود بحث بصیرت، تلقین ایران هراسی توسط دشمنان در منطقه و جهان و اصل عدم غفلت از دشمن را مورد تاکید قرار دادند، افزود: همه آحاد جامعه بدون توجه به نگرش و سلایق سیاسی برای تحقق ایرانی سربلند و مقتدر باید تلاش کنند.

وی متذکر شد: دشمن در مقابله با ایران نه اصلاح طلب می شناسد و نه اصولگرا و برای همین همه آحاد جامعه باید برای تدوام و اقتدار نظام آگاهانه در مقابل توطئه های دشمن آماده باشند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به مفقود شدن استاد فیزیک ایرانی در عربستان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به شدت پیگیر پیدا شدن این استاد است و با حساسیت این امر را پیگیری می کنیم.

حجت الاسلام واعظی در ادامه با بیان اینکه استان زنجان استانی با سبقه مذهبی و زادگاه عالمان بزرگ و مشهور است، افزود: در یک مقطع زمانی بیش از 42 مجتهد و عالم بزرگ در استان زنجان حضور داشتند.

وی تصریح کرد: مردم استان زنجان به قشر روحانیت احترام قائل بوده و در راستای حفظ ارزشها و اصول مذهبی تلاش کرده اند.

امام جمعه زنجان همچنین شهادت امام ششم شیعان جهان، امام جعفر صادق (ع) را به پیروان آن حضرت تسلیت گفت.

نمازگزاران زنجانی امروز در پایان نماز جمعه شهر زنجان در محکومیت جنایات اخیر اسرائیل در سرزمینهای اشغالی راهپیمایی کردند.