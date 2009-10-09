امنیت و آرامش کشور ناشی از اقتدار نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر این شهر اظهار داشت: به دلیل گستردگی فعالیتهای نیروی انتظامی این نهاد در برهه های مختلف شهدای بسیاری را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

حجت الاسلام میرعمادی هفته نیروی انتظامی را به تلاشگران این نهاد تبریک گفت و بیان داشت: به طور معمول هر جامعه ای دارای اراذل و اوباش و کسانی است که اقدام به شکستن قانون می کنند و باید نیرویی باشد تا در مقابل این افراد بایستد که عملکرد نیروی انتظامی در کشور موجب قوت قلب و اتکای مردم به این نهاد شده است.

وی نیروی انتظامی را حافظ نظم و امنیت کشور خواند و بیان داشت: همه مردم نیز در راستای حمایت و همکاری با نیروی انتظامی وظایفی دارند و تقویت این نهاد موجب جلوگیری از بی نظمی و فتنه در جامعه خواهد شد.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه تقویت نیروی انتظامی تقویت نظام جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: جامعه در هر شرایطی برای توسعه نیازمند آرامش و امنیت که این امر جز با همکاری همه جانبه با نیروی انتظامی محقق نخواهد شد.

هتک حرمت به مسجد الاقصی و خیانت رئیس تشکیلات خودگردان به آرمان فلسطین

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هتک حرمت رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، تصریح کرد: جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در دنیا سابقه 60 ساله دارد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به بی تفاوتی مجامع بین المللی به آنچه امروز در فلسطین می گذرد، افزود: در سازمان ملل کمیته حقیقت یاب تشکیل دادند که با وجود اینکه در راس آن یک یهودی به عنوان رئیس این کمیته فعالیت می کرد ولی در نهایت این گزارش نشان داد که جنایاتی که در غزه صورت گرفته است نه تنها علیه مردم این منطقه بلکه علیه تمام بشریت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه در گزارش ارائه شده موضوع جنایت جنگی رژیم اشغالگر قدس مطرح شده بود ولی برخی از افراد در تشکیلات خودگردان فلسطین با همکاری آمریکا و مصر ضمن جلوگیری از بررسی این گزارش موجب تعلیق آن شدند.

خطیب جمعه خرم آباد ادامه داد: این امر موجب شد که رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده کرده و به مسجدالاقصی حمله کند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: اتفاقات اخیر در مسجد الاقصی و هتک حرمت به قبله اول مسلمانان بزرگترین خیانت به آرمان فلسطین بود که توسط رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین انجام شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود یادآور شد: اگر ملت های مسلمان دنیا در برابر این هتک حرکت خیانتکارانه و جنایات اسرائیل در فلسطین اعتراض نکنند رژیم صهیونیستی به اهداف شوم خود در منطقه خواهد رسید.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اسرائیل باید بداند که فلسطین پاره تن اسلام است، عنوان کرد: روزی خواهد آمد که فلسطین به جامعه اسلامی بازگردانده می شود و آن روز، روز تحقق وعده خداوند در زمینه پیروی حق بر باطل خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: خیانتکاران فلسطینی نیز باید بدانند که خیانت آنها بی پاسخ نخواهد ماند.

استقبال مردم مازندران از رهبری، جلوه ای از پیوند ملت و ولایت

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود به سفر اخیر مقام معظم رهبری به استان مازندران اشاره کرد و بیان داشت: حضور و اجتماع پرشور و شوق اگیز مردم مازندران جلوه ای از پیوند مردم با ولایت بود.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که مردم ایران اسلامی همواره پشتیبان ولایت فقیه هشتند و رهبری در دل این ملت جای دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیوند مردم و رهبری پیوندی ناگسستنی است، افزود: حضور پرشور مردم در حمایت از رهبری خود دارای پیامی عمیق و ارزشمند به فتنه گران است.

خطیب جمعه خرم آباد خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره و با تمام وجود در راه امام و رهبری هستند و هیچگاه از پیروی و حرکت در راه آرمانهای نظام و انقلاب کوتاه نخواهند آمد.

سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، سفارش به تقوای الهی و تشریح بخشی از ابعاد شخصیتی امام صادق(ع) در سالروز شهادت این امام همام از دیگر بخش های سخنان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در خطبه های این هفته نماز جمعه بود.

در پایان نماز جمعه این هفته خرم آباد مردم این شهر با راهپیمایی و سر دادن شعارهای "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" هتک حرمت به مسجد الاقصی را محکوم کردند.