محمودعباس مانع افزایش رمق سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات اسرائیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان کرج اظهار داشت: اتفاقی که در جهان اسلام افتاد و تاریخ هیچ وقت این صحنه را فراموش نمی کند جنگ 22 روزه غزه بود که سازمان ملل هیئتی را معرفی کرد تا گزارشهایی را در زمینه جنایات اسرائیل بگیرند تا بر این اساس واقعیات مشخص شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: گزارشهای این هیئت مجازاتهای اسرائیل را تایید کرد و موجی را در سازمان ملل به وجود آورد تا به جنایات صهیونیستها رسیدگی کند اما در این میان محمودعباس با ارائه پیشنهادی مانع بررسی موضوع و خواستار تعویق شش ماهه پرونده شد.

کازرونی بیان داشت: اقدامی که از یهودیها انتظار می رفت را محمودعباس انجام داد و به طور حتم پشت پرده این ماجرا دستهایی است که با نظر سازمان ملل در مورد جنایات مخالف هستند.

امام جمعه کرج عنوان کرد: بیش از 35 کشور با برخورد سازمان ملل با جنایات موافق و تنها دو کشور آمریکا و اسرائیل با این پیشنهاد مخالف بودند اما با این اقدام محمودعباس این پرونده مسکوت می ماند.

به رهبران سازمانها نمی توان دل بست/ سازمان ملل تنها به نام مدافع مردم است

وی یادآور شد: این امر نشان دهنده این است که به رهبران سازمانها نمی شود دل بست، سازمان ملل در پرونده ای با این حساسیت اینقدر بی فایده عمل کرد و در واقع این سازمان تنها نامش دفاع از ملل است.

کازرونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته ناجا و تبریک این هفته به سبزپوشان نظام اظهار داشت: همه ما امنیت و آرامش فعلی جامعه را مدیون تلاشهای بی وقفه پلیس و دستگاه های مرتبط از جمله دادگستری، سپاه، بسیج و اطلاعات هستیم.

وی ادامه داد: مردم نباید تصور کنند که تنها ناجا به ایجاد امنیت در جامعه می پردازد بلکه دستگاه های دیگر در این رابطه نیز تلاش می کنند.

امام جمعه کرج با اشاره به اجرای طرح انتظام بخش نجات دو در منطقه حصار کرج و جمع آوری معتادان و توزیع و مصرف کنندگان مواد مخدر گفت: جمع آوری معتادان و پاکسازی مناطق نیازمند تدبیر است چرا که اگر تدبیر نباشد به خانواده های متدین اما فقیر این مناطق که به دلیل بی پولی در مناطق محروم زندگی می کنند، لطمه جبران ناپذیری وارد می کند.