هتک حرمت به مسجدالاقصی توسط صهیونیستها قابل گذشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های نمازجمعه رشت با ابراز نگرانی و محکومیت این اقدام وحشیانه صهیونیستها، افزود: برهمه مسلمانان جهان است که با اعلام انزجار از این اقدام وحشیانه صهیونیستها این قبیل حرکات وحشیانه را محکوم کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین قدس را قبله گاه اول مسلمین دانست و اظهار داشت: صهیونیستهای غاصب در صدد تخریب قدس شریف هستند که این لقمه برای آنها خیلی بزرگ است.

وی در ادامه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی بر جان برکفان این نیرو افزود: آگاهی، پیشگیری و پیگیری سه اصل مهم در نیروی انتظامی است.

آیت الله قربانی با بیان اینکه دشمن به نتیجه جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی امید بسته و تمام تلاش خود را در این راه بکار گرفته است، ادامه داد: دشمن می خواهد با جنگ نرم فرزندان ما را منحرف کند و برای مبارزه با این امر خطیر مسئولیت خانواده ها و مسئولان فرهنگی بسیار سنگین است.