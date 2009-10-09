قدرت واقعی پتروشیمی هنوز رو نشده است/ بازیکن خارجی ما را قدرتمندتر می کند

نناد کردزیچ پس از پایان بازی تیمش در مقابل دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: این اولین بازی ما در این فصل بود و برای ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود زیرا باید تیم خود را در اولین بازی محک می زدیم که خوشبختانه بازیکنان ما بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و حریف مطرح خود را با شکست بدرقه کردند.

کردزیچ افزود: تیم دانشگاه آزاد نیز بازی بسیار خوبی را انجام داد و این تیم بازیکنان جوان و پر تجربه ای را در اختیار دارد ضمن اینکه دو تیم بازی بدون حاشیه ای را از خود به نمایش گذاشتند که این موضوع منجر به زیباتر شدن بازی شد.

سرمربی صربستانی تیم پتروشیمی بندرامام خمینی کمبود بازیکن در پست 4 و 5 را مربوط به نداشتن نیروهای با تجربه دانست و گفت: علت در اختیار گرفتن بازیکن خارجی برای پوشش دادن به این نقطه ضعف است که مارکوس ملوین بازیکن آمریکایی تیم ما که روز گذشته (روز چهارشنبه) به ماهشهر رسیده است ولی هنوز از نحوه بازی و سیستم ما اطلاعی ندارد به همین علت وی را وارد ترکیب نکردم.

وی تصریح کرد: توان واقعی ما برای حریفان مخفی است چرا که با اضافه شدن بازیکن خارجی و کسب هماهنگی لازم نمایش قدرتمندانه تری را از خود نشان خواهیم داد.

در کوارتر اول این دیدار تیم پتروشیمی پس از 6 دقیقه تلاش توانست با پرتاب سه امتیازی رضا هنگام پور اولین امتیاز را به سود خود رقم بزند که در نهایت این تیم توانست با نتیجه 19 بر 11 از دانشگاه آزاد جلو بیافتد.

در کوارتر دوم نیز بندر امامی ها که از عطش بردشان کاسته نشده بود بار دیگر با نتیجه 42 بر 23 از حریف خود پیشی گرفتند.

در کوارتر سوم آمدن میلاد مزرعه بازیکن تیم دانشگاه آزاد و کاپیتان اسبق تیم ملی جوانان که سال های گذشته سه فصل متوالی در پتروشیمی توپ می زد نیز باعث نشد یاران کردزیچ صربستانی عقب بیفتند و پتروشیمی با نتیجه 58 بر 40 از حریف خود جلو افتاد.

در کوارتر چهارم تیم میهمان به خوبی ظاهر نشد و بندر امامی ها توانستند اولین مسابقه خود را با نتیجه 77 بر 60 به سود خود به پایان برسانند.

رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در حالی روز پنج شنبه آغاز شد که 10 تیم در این سابقات حضور دارند و تیم پتروشیمی نماینده استان خوزستان در اولین مسابقه خود در با ترکیب جدیدی از بازیکنان وارد شد و در نهایت موفق شد از سد دانشگاه آزاد بگذرد.