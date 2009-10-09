موانع توسعه مازندران و دغدغه های مردم به مقام معظم رهبری ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مرکز مازندران سفر مقام معظم رهبری را به استان، پر برکت توصیف کرد و اظهار داشت: وضعیت نابسامان بازار برنج کشور و مشکلات کشاورزان، عدم وجود متولی دریا و مشکلات زیرساختی استان به مقام معظم رهبری ارائه شد.

طبرسی ضمن تقدیر از فعالیت نیروی انتظامی در سفر رهبری به مازندران خاطرنشان کرد: رسانه های خارجی باید سخنان مقام معظم رهبری را به درستی منعکس کنند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم مازندران به ویژه مردم چالوس و نوشهر در دیدار با ولی امر مسلمین تصریح کرد:‌ دیدار مقام معظم رهبری با مردم با توجه به حضور گسترده مردم این روز را به روزی تاریخی در مازندران تبدیل کرد.

به گفته وی، شکوه حضور مردم در دیدار با رهبری را نمی توان با هیچ واژه ای بیان کرد.