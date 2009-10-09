تاسیس وزارت اعزام نیروی کار به خارج از کشور پیشنهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار آموزشی آشنایی با کار و زندگی در خارج از کشور امروز با حضور رئیس اداره نظارت بر کاریابی‌های خارجی وزارت کار وامور اجتماعی و شعبان آزادی کارشناس عالی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های این وزارتخانه و مسئولان موسسه کاریابی غیردولتی بین المللی KAP تشکیل شد.

در این نشست کارشناس عالی دفترهدایت نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی ضمن بررسی مزایا، مشکلات و راههای اعزام قانونی نیروی کار متخصص و دانشجو به خارج از کشور، اظهار داشت: آنچنان که برخی از مردم تصور می‌کنند مهاجرت الزاما امری مزموم و شوم نیست.

شعبان آزادی ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئله مهاجرت، تصریح کرد: اگر مسئله مهاجرت برای دسترسی به بازارهای کار و همچنین موقعیت شغلی بهتر، هدفمند و با برنامه‌ریزی صورت گیرد عملا از یک تهدید به یک فرصت برای کشور مهاجر فرصت و مهاجر پذیر تبدیل خواهد شد.

1 میلیارد مهاجر کار در دنیا

وی با بیان اینکه مهاجرت نیروی انسانی برای کار و اشتغال در خارج از کشور نیازمند برنامه ریزی و هدف گذاری است، ادامه داد: نزدیک به 1 میلیارد نفر از جمعیت 7 میلیاردی کره زمین را مهاجران تشکیل می دهند به نحوی که عملا مهاجرت در دنیای امروز به یک مسئله مهم و در برخی موارد به یک معضل تبدیل شده است.

آزادی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می دهد که برخی از نیروهای کار اعزامی از کشور پس از مدتی در کشور مقصد به مشاغلی خارج از فعالیت و تخصص اصلی خود مشغول می شوند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی علت این امر را عدم تسلط کافی و کامل به زبان انگلیسی، نداشتن تحصیلات و اطلاعات آکادمیک لازم متناسب با بازارهای جهانی کار دانست و گفت: باید جهت تربیت بهتر نیروی کار کشورمان چه برای اشتغال در داخل و چه برای اعزام به خارج از کشور آموزشهای مناسب ارائه شود.

کارشناس عالی دفتر هدایت نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی گفت: از این طریق خواهیم توانست از جمعیت بیکار و فاقد تخصص کشور بکاهیم. این امر از این جهت اهمیت دارد که بدانیم هرساله 1 میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار کشور می شوند.

علاقه نیروی کار ایرانی به مهاجرت

وی در ادامه به بررسی عملکرد آژانس‌های کاریابی در داخل و اعزام نیروی کار به خارج کشور پرداخت و افزود: به نظر من باید پیشنهاد تاسیس وزارتخانه‌ای برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور را مسولان کشور بطور جدی دنبال کنند.

آزادی توجه به علاقه نیروی کار کشور برای اعزام، مزایای این امر و لزوم پیگیری حقوق نیروی کار اعزام شده به خارج از کشور و عواید این امر در حالت توافق‌های انجام شده بین کشورها را پیش زمینه طرح تاسیس چنین وزارتخانه‌ای اعلام کرد.

همچنین در این سمینار آموزشی شرکت کنندگان به پرسش و پاسخ در خصوص مهاجرت، کار و تحصیل در خارج از کشور پرداخته و سئوالات خود را با کارشناسان اعزام نیروی کارمتخصص به خارج کشور در وزارت امور کار واجتماعی در میان گذاشتند.