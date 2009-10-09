سطح دانش کارکنان نیروی انتظامی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام مودب در خطبه‌های این هفته نمازجمعه طبس اظهار داشت: نیروی انتظامی باید عزت و عظمت داشته باشد و همواره حرمت، شخصیت و اقتدار نیروهای آن حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه لازم است نیروی انتظامی برای برخوردها استانداردسازی کند، بیان داشت: شما آبروی ملت و رهبری و پناه مردم هستید و هرگز نباید بشکنید، نگران نباشید و درست عمل کنید و بدانید که مردم پشتیبان شما هستند.

مودب در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کسانی که سنگ تفرقه را بر سینه می‌ زنند به خود بیایند و از رهبری جدا نشوند که به صلاح دنیا و آخرتشان نیست زیرا خداوند هیچ گروه متفرقی را خیر نداده و نخواهد داد پس باید همواره وحدت خود را حفظ کنیم که معیار و ملاک وحدت هم رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.

امام جمعه موقت طبس با اشاره به اینکه هرچه رنگ و بوی دنیوی دارد شنیدنش بهتر از دیدن و داشتن آن است و هر چه رنگ آخرت دارد دیدنش بهتر از شنیدنش است، افزود: به دنیا نچسبیم و خود را درگیر مسائل مادی و کسب مال دنیا نکنیم که اگر می‌خواهیم سعادتمند شویم باید آخرت را بر دنیا ترجیح دهیم.

وی افزود: بسیاری از مردم در دنیا به دنبال افزایش مال و امکانات هستند اما نمی ‌دانند که این به قیمت نقصان و از دست دادن دین، تقوا و آخرتشان تمام می‌ شود که باید این کم حرام را به امید آن زیاد توصیف ناپذیر رها کنیم.

مودب همچنین با اشاره به محاصره مسجد الاقصی توسط صهیونست ‌ها بیان داشت: اسرائیل می‌ خواهد با این محاصره از حضور مسلمانان در این مسجد مقدس جلوگیری کند همان طور که قبلا نیز بارها با حضور مسلمانان در مسجد الاقصی برخورد کردند که این زمینه شکل‌ گیری انتفاضه اول و دوم را به وجود آورد.

وی تصریح کرد: صهیونیست ‌ها با اقداماتشان غیرت مسلمانان جهان را آزمایش می ‌کنند که اکنون باید همه مسلمانان سراسر دنیا حرکتی جهانی انجام داده و در مقابل این حرکت اسرائیل بایستند تا صهیونیست ‌ها دست از قبله اول مسلمین بردارند.

امام جمعه طبس همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)، رئیس مذهب تشیع، عنوان کرد: باید این روز به کیفیت روز عاشورا برگزار شده و مجالس با عظمتی گرفته شود.

در پایان نمازجمعه این هفته طبس، نمازگزاران با راهپیمایی و سردادن شعارهایی اقدامات رژیم صهیونیستی به ویژه محاصره مسجد الاقصی را محکوم کردند.