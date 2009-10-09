دعوت از چهار جودوکار نوجوان خراسان رضوی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین شکوهی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: عبدالله احمدی، حمید چوبک، سعید معلومات و پوریا دادخواه جودوکارانی هستند که در دومین مرحله آمادگی تیم ملی جودوی نوجوانان کشور شرکت می کنند.

رئیس هیئت جودوی استان خراسان رضوی افزود: این اردو جهت مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی نوجوانان ایران برای حضور در رقابتهای آسیایی 2009 است و خراسان رضوی با 4 نماینده در این اردو بیشترین نفرات دعوت شده را پس از پایتخت دارد.

دومین مرحله آمادگی تیم ملی جودوی نوجوانان کشور از 18 تا 25 ماه جاری در مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.