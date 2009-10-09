بزرگترین طرح کشت در اراضی شیبدار شمال کشور در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بعد از ظهر جمعه در بازدید از این طرح در جمع خبرنگاران گفت: این طرح با هدف کشت درختان صنعتی و باغی شامل گردو، سیب، گیلاس و سایر گونه های سیاه ریشه و ایجاد کمربند سبز و پیشگیری از رانش زمین در اراضی شیبدار اجرایی شد.

عنایت الله تورنگ افزود: این طرح در سطح حدود 60 هکتار و بر اساس اجاره 12 ساله زمین از مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران که به مجموعه این شرکت واگذار شده است، اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه طرح توسعه باغات در 384 هکتار اراضی شیبدار مناطق مستعد استان امسال اجرا می شود، گفت: از این مقدار 148 هکتار زمین منابع ملی به مجریان این طرح ها واگذار شده است.

تورنگ با اشاره به اینکه قبل از اجرای این طرح توسط کارشناسان منطقه و مدیریت جهاد کشاورزی امکان و نیازسنجی می شود، افزود: مطالعات حدود 4 هزارهکتار از اراضی شیبدار استان به پایان رسیده و در آستانه واگذاری به متقاضیان در این بخش است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد باغات در اراضی شیبدار به ازای هر هکتار دو میلیون تومان به متقاضیان در این بخش تسهیلات اعطا می شود، تصریح کرد: به منظور حمایت بیشتر از باغداران نهال های یارانه ای هم در اختیار قرارداده می شود.

وی مشکل اصلی در اجرای این طرح را تامین آب به لحاظ بالا دست بودن باغات بیان و تصریح کرد: به منظور ارتقاء بهره برداری سیستمهای آبیاری تحت فشار با ایجاد مخزنهای بزرگ در باغات توصیه می شود.

تورنگ اراضی شیبدار استان برای توسعه و کشت درختان و باغات در ایجاد کمربند سبز را به لحاظ توانمندیهای بالای مازندران در این بخش موثر خواند و خاطرنشان کرد: در این بخش نگاه استان توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار و مستعد کشاورزی استان است.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران هم در این مراسم با کاشت یک نهال گردو در این باغ از اختصاص 700 میلیارد ریال برای توسعه باغات در اراضی شیبدار استان در قالب برنامه پنج توسعه خبر داد و گفت: 80 درصد اعتبارات برای ایجاد باغات تسهیلات و بقیه از آورده های کشاورزان است.

ولی الله فرزانه افزود: یکی از راهبردهای سندهای استان حمایت از تشکلهای تولیدی در این بخش است.

وی اجرای این طرح را گام مهمی در جهت حفظ وتثبیت خاک و ایجاد فضای سبز و تولیدات باغی در استان ارزیابی کرد.