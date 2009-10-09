به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی حائری یزدی کارشناس امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان در نشستی با موضوع کپیرایت و مسایل مربوط به آن در ترجمه و انتشار کتابهای کودک و نوجوان سخن خواهد گفت.
در این نشست که روز یکشنبه 19 مهر برگزار میشود، علاوه بر این کارشناس جمعی از نمایندگان ناشران خارجی و آژانسهای ادبی ناشران فعال داخلی و خارجی نیز حضور دارند.
این نشست در حاشیه جشنواره یکهفته با کانون، در ساعت 15 تا 16 روز یکشنبه در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در خیابان حجاب برگزار میشود.
کانون در ماه گذشته کتاب "راهنمای حقوق مالکیت معنوی (کپیرایت)" را منتشر کرده بود که انتشار آن از سوی مدیرعامل مرکز فرهنگی آسیا اقیانوسیه یونسکو ACCU ، مورد تقدیر قرار گرفت.
ساتو کونیو در این پیام، از همکاریهای مستمر محسن چینیفروشان و مشارکت کانون در برنامههای مختلف ACCU تشکر کرده و تولید موفق کتاب راهنمای کپیرایت در آسیا را به مدیرعامل کانون تبریک گفته است.
نویسنده این کتاب تاموتسو هوزومی، تصویرگر آن تارو گمی و ناشر نسخه اصلی آن، مرکز فرهنگی آسیا اقیانوسیه یونسکو ACCU است که لیلی حائرییزدی این اثر را به فارسی ترجمه و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.
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