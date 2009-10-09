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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

امام جمعه سمنان:

ناجا باید طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی را جدی تر دنبال کند

ناجا باید طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی را جدی تر دنبال کند

سمنان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی گفت: باید طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی توسط ناجا جدی تر و بیشتر از گذشته دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امام جمعه سمنان در خطبه های نمازجمعه این شهر گفت: بدحجابی فضای کشور را آلوده کرده است و ناجا باید در برخورد با بدحجابی تلاش کند.

شاهچراغی با اشاره به اینکه باید بحث حجاب و عفاف را نیز نیروی انتظامی پر رنگ تر از همیشه دنبال کند، گفت: ضرورت رعایت حجاب در دستگاهها، سازمانها و نهادها نیز باید توسط مدیران بیشتر تاکید شود.

به گفته وی، نیروی انتظامی بر سه پایه مهم آگاهی، پیشگیری و پیگیری استوار است و باید به مردم آگاهی لازم داده شود و به موقع پیشگیری کرد که بهتر از پیگیری است.

وی با اشاره به اهمیت سفر دو روزه  مقام معظم  رهبری به چالوس و نوشهر گفت: مردم از رهبری جز احسان و نیکی چیز دیگری ندیده‌اند و به همین خاطر پاسخ احسان را با ولایت‌مداری می‌دهند.

خطیب جمعه سمنان از مردم نوشهر و چالوس برای استقبال باشکوه از رهبری در زیر بارش باران شدید قدردانی کرد و گفت: همه مردم و توده‌های مختلف جامعه رهبری را دوست دارند و به ایشان عشق می‌ورزند.

وی در آستانه شهادت امام صادق (ع) گفت: امام صادق هم طاغوت ستیز و هم فرهنگ ساز است و آن امام همام توانسته بیش از 4 هزار شاگرد تربیت کند.

کد مطلب 961398

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