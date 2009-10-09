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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

پس از نماز جمعه رخ داد:

درگیری شدید نظامیان صهیونیست با فلسطینی ها در مسجدالاقصی

درگیری شدید نظامیان صهیونیست با فلسطینی ها در مسجدالاقصی

پایگاه اینترنتی الاقصی از درگیری نظامیان رژیم صهیونیستی با شهروندان فلسطینی در اطراف مسجدالاقصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الاقصی، نظامیان رژیم صهیونیستی ظهر امروز پس از برپایی نماز جمعه در نزدیکی مسجدالاقصی در قدس با شهروندان فلسطینی درگیر شدند.

به تلفات این درگیری اشاره ای نشده است. "شیخ عکرمه صبری" خطیب مسجدالاقصی اظهار داشت: در نتیجه ممانعت صهیونیست ها از ورود شهروندان فلسطینی به مسجدالاقصی شمار نمازگزاران امروز بسیار اندک بود.

شهروندان فلسطینی امروز به دعوت گروه ها و شخصیت های مختلف فلسطینی پس از برپایی نماز جمعه در اعتراض به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی تظاهرات ضد اسرائیلی بر پا کرده اند.

خاطرنشان می شود که نظامیان رژیم صهیونیستی از بیم انتفاضه مردم فلسطین امروز در سرتاسر فلسطین اشغالی به حال آماده باش درآمده اند.

خبر دیگر اینکه جنگنده های رژیم صهیونیستی امروز نوار مرزی رفح در جنوب نوارغزه را بمباران کردند.

کد مطلب 961404

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