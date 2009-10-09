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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

تماشاخانه سنگلج در فهرست آثار ملی ثبت شد

تماشاخانه سنگلج در فهرست آثار ملی ثبت شد

تماشاخانه سنگلج همزمان با چهل و چهارمین سالروز تأسیس در فهرست آثار ملی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تماشاخانه سنگلج اعلام کرد این تماشاخانه به شماره‌ 27469 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. فردا شنبه 18 مهرماه به مناسبت سالگرد تأسیس سنگلج نمایشگاهی از عکس‌های قدیمی تئاتر در خیابان بهشت برپا می‌شود و در آن 44 قطعه عکس به نمایش درمی‌آید.

از دو تندیس در حضور مقام‌های اداری، فرهنگی و هنرمندان هم پرده‌برداری می‌شود. تقدیر از خبرنگار و پژوهشگر برتر و خادمان فرهنگی جزو برنامه‌های این مراسم است و در آن کتاب "گذری بر تماشاخانه سنگلج" رونمایی خواهد شد.

مراسم چهل و چهارمین سالروز تأسیس تماشاخانه سنگلج فردا شنبه 18 مهرماه ساعت 18 با مشارکت شهرداری منطقه 12 تهران در تماشاخانه سنگلج واقع در خیابان بهشت برگزار می‌شود.

کد مطلب 961405

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