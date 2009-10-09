اسلامیت و جمهوریت دو رکن اساسی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) اقامه شد با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در سفر به مازندران، جمهوریت و اسلامیت را دو رکن مهم در نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و تصریح کرد: این دو رکن همواره توأم و با همدیگر هستند و یکی بدون دیگری نمی‌تواند باشد و اینکه عده‌ای بخواهند جمهوریت نظام را کنار گذاشته و به اسلامیت توجه کنند و یا اسلامیت را رها کرده و فقط به جمهوریت بپردازند، کار صحیحی نیست.

وی همچنین معنای جمهوریت را احساس تکلیف و حضور در صحنه‌های مختلف کشور عنوان کرد و بیان داشت: مردم با حضور در انتخابات مختلف، مسئولان شایسته و متدین را برای اداره کشور انتخاب می‌کنند و اینگونه در سرنوشت خویش دخالت می‌کنند.

آیت الله امینی در ادامه خواستار توجه مسئولان به توصیه‌های مقام معظم رهبری شد و گفت: مسئولین نظام از بالا تا پایین باید از مردم و با مردم باشند و نباید پس از انتخاب شدن اثری از دیکتاتوری، اشرافی گری و بی اعتنایی به مردم در آنان دیده شود.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولان به خواسته‌های مردم احترام گذاشته و به دستورات رهبری توجه کنند باعث می‌شود مردم در صحنه‌های مختلف حضور پیدا کرده و مشکلات کشور حل شود.

خطیب جمعه قم در ادامه گفت: مسئولان نظام باید در حفظ آبرو و شخصیت مردم تلاش کنند و نگذارند آبروی افرادی در جامعه ریخته شود.

وی در ادامه توجه به سالمندان را مطابق دستورات اسلام عنوان کرد و گفت: متأسفانه توجه به سالمندان، معلولان و نابینایان در کشورهای غیر مسلمان بهتر انجام می‌گیرد و فقط پرداخت حقوق و مستمری برای این افراد کافی نیست بلکه باید برای مسکن و رفاه آنها چاره‌ای اندیشیده شود.