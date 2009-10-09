بدون مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی مشهد به نقطه کمال خود نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سید محمد پژمان ظهر جمعه در نخستین نشست مشترک کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد با حضور اعضای شورا و جمعی از سرمایه گذاران افزود: بدون مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی این شهر به نقطه کمال خود نمی رسد لذا نیاز جدی به حضور سرمایه گذاران در جهت تسهیل پروژه های شهری داریم.

وی افزود: با این بضاعت مالی که در اختیار شهرداری است نمی توان انتظارات شهروندان را در خدمات، رفاه و توسعه برآورده کرد و این امر تنها با ورود بخش خصوصی امکان پذیر می شود.

به گفته پژمان نو بودن کار و نا آشنایی به برخی از مولفه ها بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی سایه انداخته و موجب کارشکنی های در این عرصه شده است.

وی به جلب اعتماد سرمایه گذاران از سوی مدیران تاکید کرد و افزود: سود سرمایه گذاران بخش خصوصی را تضمین می کنیم و در این راه مخاطراتی که برای آنها وجود دارد را به جان می خریم.

شهردار مشهد در ادامه عنوان کرد: همانطوری که در شهرداری یک کمیسیون واحد برای پیگیری مسائل مربوط به سرمایه گذاران در شورا تشکیل شده است، اگر بین سرمایه گذران نیز هسته ای شکل گیرد که به لحاظ مطالعات اقتصادی، تنظیم قراردادها و ... آشنایی بیشتری حاصل شود، به طور قطع از مشکلات فعلی کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در برخی از نقاط شهر، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که برای تمام نقاط شهر سرمایه گذار پیدا کنیم.

وی در خصوص مشکلاتی که سرمایه گذاران با آن مواجه هستند، خاطرنشان کرد: برخی از نواقص را در راه سرمایه گذاری بخش خصوصی قبول داریم ولی نکته حائز اهمیت در این همکاری ها رعایت انصاف و عدالت است.