اوباما آماده پذیرش نقش طالبان در آینده افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، این یک تغییر نظر اساسی درباره یک گروه تندرو است که هم اکنون در حال حمله به منافع و نظامیان آمریکایی و انگلیسی است.

به نوشته این روزنامه، در حالی که اوباما در حال بررسی خواسته ژنرال استنلی مک کریستال مبنی بر اعزام 40 هزار نیروی دیگر به افغانستان است به این موضوع نیز فکر می کند که فقط به اندازه کافی و به منظور کنترل القاعده، نیرو به افغانستان اعزام کند.

این موضوع توسط مقامات بلندپایه دولت اوباما تائید شده، اما این افراد خواسته اند تا نامشان در گزارش ذکر نشود.

به گفته این افراد، اوباما علاقه مند به این مسئله است که میان طالبان افغانستان و جنگجویان خارجی و همچنین نیروهای القاعده تفاوت قائل شود.

در همین رابطه چند تن از مشاوران اوباما می گویند که طالبان فقط با آنچه که آن را اشغال از سوی ناتو می نامند مبارزه می کند اما القاعده یک تهدید واقعی است.

مشاوران اوباما اعلام کرده اند که رئیس جمهور آمریکا هنوز به جمع بندی در این مورد نرسیده و اتخاذ استراتژی جدید برای افغانستان تا اواخر ماه جاری میلادی طول می کشد.

دیلی تلگراف می نویسد : با این حساب باید گفت احتمال کمکی برای برآورده شدن خواسته ژنرال مک کریستال مبنی بر اعزام 40 هزار نظامی بیشتر به افغانستان وجود دارد.