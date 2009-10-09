حفظ آبروی افراد باید اولویت ماموران نیروی انتظامی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه امروز تهران با تاکید بر اینکه نقش پلیس در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، افزود: وظیفه پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فقط برقراری امنیت نیست بلکه نظارت بر اجرای حدود و احکام الهی نیز بر عهده مامورین نیروی انتظامی است.

وی در این زمینه شایستگی درونی، عالم بودن به احکام دین و قانون، برخورداری از اخلاق حرفه ای، قدرت، توانایی و دین داری را از ویژگیهای ماموران نیروی انتظامی عنوان کرد.

فرمانده نیروی انتظامی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی سخن می گفت با تشریح عملکرد این نیرو در ابعاد مختلف اظهار داشت: کشفیات مواد مخدر توسط ماموران پلیس نسبت به ابتدای برنامه چهارم توسعه چهار برابر شده است.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه روزانه دو تن انواع مواد مخدر در کشور کشف می شود، افزود: اگر در بخش کشفیات مواد مخدر، مبنا بر تریاک گذشته شود، کشفیات پلیس در این بخش روزانه به 3 تن می رسد.

وی پاکسازی جامعه از مواد فروش ها و معتادین ولگرد را از دیگر خدمات نیروی انتظامی ذکر کرد و افزود: حاصل این اقدام افزایش 17 درصدی امنیت اجتماعی در جامعه است.

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مجرمان خطرناک، گروگانگیران و آدم ربایان گفت: کاهش هفت درصدی قتل و 12 درصدی آدم ربایی از جمله دستاوردهای پلیس در این بخش بوده است.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اخلاقی و باندهای فساد موجب شد تا امسال دستگیری افراد در این زمینه 10 درصد کاهش یابد.

احمدی مقدم همچنین از کاهش 66 درصدی دستگیری اراذل و اوباش در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح انضباط اجتماعی و بهبود ترافیک شهرهای بزرگ مانند تهران گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری 10 هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند که این رقم کاهش چشمگیری را نسبت به سال گذشته نشان می هد.

احمدی مقدم در تشریح فعالیتهای نیروی انتظامی از ارتقای 36 برابری خدمات الکترونیکی پلیس به مردم خبر داد و گفت: 500 هزار خدمت الکترونیکی در ابتدای برنامه جهارم توسعه اکنون به 18 میلیون خدمت افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش پلیس 110 نیز روزانه 65 هزار عملیات انجام می شود که این رقم حاصل تماس 100 هزار نفری مردم در روز است.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک هفته نیروی انتظامی به ماموران گفتک این هفته فرصت مناسبی برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم ایران اسلامی درباره عملکرد این نیرو است و بطور قطع این اظهارات موجب بهبود و اصلاح حرکت نیروی انتظامی خواهد شد.



سردار احمدی مقدم با تاکید بر اینکه قوام زندگی و آرامش عمومی بستگی به وجود نیروهای کارآمد دارد، گفت: امنیت بستر ساز عدالت و عدالت بستر ساز توسعه است.

وی افزود: اگر امنیت در جامعه نباشد به طور طبیعی آبادانی نیز وجود نخواهد داشت.