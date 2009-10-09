خسروشاهی پیروز مرحله پایانی مسابقات بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در مرحله پایانی رقابتهای یازدهمین دوره تور بینالمللی دوچرخهسواری میلاد دو نور استان مرکزی که صبح جمعه برگزار شد بهنام خسروشاهی از آذربایجان شرقی مقام نخست را از آن خود کرد.
در این مرحله که در محور اراک - خمین و به مسافت 114 کیلومتر و به صورت انفرادی برگزار شد، بهنام خسروشاهی از آذربایجان شرقی با زمان دو ساعت و 35 دقیقه و 35 ثانیه مقام نخست را به دست آورد، مهدی سهرابی از تیم زنجان و امیر زرگری از مرکزی الف نیز با همین زمان به ترتیب مقام دوم و مقام سوم دور پایانی را کسب کردند.
مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها نیز با حضور مسئولان سازمان تربیتبدنی و فدراسیون دوچرخهسواری کشور در ساعت 16 امروز در بیت قدیمی امام خمینی(ره) شهرستان خمین برگزار میشود.
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