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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

پرسنل نیروی انتظامی مزار شهدا را عطر افشانی کردند

پرسنل نیروی انتظامی مزار شهدا را عطر افشانی کردند

مزار شهدا به مناسبت هفته نیروی انتظامی غبارروبی و عطرافشانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا عصر پنجشنبه با حضور سردار رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و پرسنل نیروی انتظامی در بهشت زهرا (س) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سردار رجب‌زاده با اشاره به اینکه ما همواره محکم و استوار از آرمانهای شهدا دفاع خواهیم کرد، اظهار داشت: هر زمانی که احساس خستگی و دلتنگی می‌کنیم با حضور در مزار شهدا نیرو و انرژی می‌گیریم.

وی افزود: ما همواره به شهدا قول می‌دهیم که محکم از خونهایی که ریخته شده است پاسداری کنیم و پوزه دشمنان را به خاک خواهیم مالید.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: ما جز جان ناقابل چیز دیگری نداریم که این را هم فدای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب می‌کنیم و شک و تردیدی در راهی که انتخاب کرده‌ایم به دل راه نمی‌دهیم و می‌گوییم که همه فرزندان شما در نیروی انتظامی تهران بزرگ در راه پاسداری از آرمان‌های انقلاب و حضرت امام (ره) و شهدا آماده جانفشانی هستند.

سردار رجب‌زاده با عذرخواهی از خانواده شهدا خاطرنشان کرد: ما آنچنان که باید و شاید نتوانسته‌ایم خدمتگزار این عزیزان باشیم ولی با اختیاراتی که در تهران بزرگ وجود دارد تلاش خواهیم کرد این کوتاهی و قصور را جبران کنیم.

در پایان این مراسم فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی به پاس بزرگداشت و احترام شهدای نیروی انتظامی به سمت قطعه سرداران حرکت کردند تا ضمن قرائت فاتحه یاد این عزیزان را گرامی بدارند.

کد مطلب 961431

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