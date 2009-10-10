به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا امروز 9 اکتبر 2009 به منظور یافتن نشانه هایی محکم از وجود آب در سطح ماه قصد دارد در ساعت 3 عصر به وقت تهران (4:30 صبح به وقت آمریکا، سان فرانسیسکو) ماه را مورد هدف مدارگرد LRCOSS قرار دهد.

ناسا امیدوار است این برخورد بتواند به اندازه ای غبار و خاک از حفره ماه به بالا پرتاب کند تا بتوان مقادیر قابل توجهی از آب یا ذرات یخی در آن کشف کرد. در ابتدای برنامه برخورد بخشی از قسمت بالایی راکتی که به همراه مدارگرد است با حفره برخورد خواهد کرد و چهار دقیقه پس از آن، مدارگرد LCROSS قبل از برخود با ماه اطلاعات را از میان غبارهای برخاسته جمع آوری کرده و به زمین ارسال خواهد کرد و پس از آن خود را به حفره Cabeus خواهد کوبید.

LCROSS دارای تجهیزاتی مانند طیف نگار، دوربینهای مادون قرمز، شعاع سنج و یک دوربین نور مرئی است و می تواند به ناسا در تحلیل توده غبارهای برخاسته از برخورد راکت با ماه کمک کند.

تلسکوپ مدارگرد هابل و مدارگرد اکتشافی ماه ناظران فرا زمینی این واقعه مهم علمی خواهند بود و از آن تصویربرداری خواهند کرد. در عین حال صدها دوربین و تلسکوپ نیز از روی زمین شاهد این برخوردهای پی در پی خواهند بود. ناسا نیز از اخترشناسان آماتور خواسته است برای کمک به این سازمان به گونه ای در این ماموریت شرکت کرده و این برخوردها را به خوبی تحت نظر داشته باشند.

به گفته برایان دی محقق مرکز تحقیقات امز می گوید با کمک تلسکوپهای متوسط 10 اینچی می توان این رویداد را به خوبی مشاهده کرد. وی مسئول اطلاع رسانی عمومی درباره ماموریت LCROSS است. موسسه امز برنامه ای به نام "شب برخورد" را ترتیب داده است تا علاقمندان با شرکت در آن بتوانند تصاویر برخورد را به صورت زنده مشاهده کنند.

امکان مشاهده این برخوردها با چشم غیر مسلح و دوربینهای شکاری وجود ندارد و ناسا به افرادی که تلسکوپ ندارند و یا در مناطقی زندگی می کنند که نور روز مانع از مشاهده برخوردها خواهد شد توصیه می کند این برخورد را به صورت زنده از تلویزیون ناسا مشاهده کنند. پوشش تلویزیونی این برخورد از 6:15 صبح به وقت آمریکا ( 4:45 عصر به وقت تهران) آغاز خواهد شد.

مطالعاتی که از ماموریتهای پیشین به دست آمده است نشانه هایی از وجود آب بر روی ماه ارائه کرده است و برخورد LCROSS می تواند پاسخی محکم و قابل استناد را برای اثبات و یا عدم اثبات وجود آب در ماه ارائه کند. ناسا اعلام کرده است وجود آب بر روی ماه می تواند منبع با ارزشی برای تلاشهای تحقیقاتی این سازمان برای مطالعه بر روی منظومه خورشیدی به شمار رود.

LCROSS در تاریخ 18 ژوئن 2009 به همراه مدارگرد اکتشافی ماه از پایگاه فضایی کیپ کاناورال، فلوریدا به فضا پرتاب شده و حیات علمی اش با برخوردی تاریخی با سطح ماه در 9 اکتبر به پایان خواهد رسید.

مشاهده این برخورد از مناطق غربی آمریکا که در آن زمان در تاریکی قرار خواهند داشت بهتر بوده و رصد خانه فرمونت پیک نیز درها را به روی مردم خواهد گشود تا علاقمندان بتوانند این پدیده را با کمک تلسکوپ 30 اینچی این رصد خانه مشاهده کنند.