به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر و پس از انتصاب جواد شمقدری به معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قطعی شدن حضور مشاور رئیس جمهوری در دولت نهم در این سمت، گمانه زنی درباره مدیر عامل جدید بنیاد سینمایی فارابی و مدیر کل اداره ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای آغاز شده است.
از میان گزینههای موجود نام مسعود دهنمکی کارگردان فیلمهای پرفروش "اخراجیها" بیش از دیگران برای نشستن روی صندلی مدیر عاملی بنیاد سینمایی فارابی مطرح شده است. اگرچه علیرضا سجادپورهم یکی از چهرههایی است که به دلیل نزدیکی فکری با شمقدری و دیدگاه سینمایی مشترک با معاون سینمایی میتواند در این پست در دولت دهم حاضر شود، این احتمال وجود دارد که امسال برای اولین بار دبیر جشنواره فیلم فجر مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نباشد و دبیری جشنواره بیست و هشتم به سجادپور سپرده شود.
این روزها دکتر محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دیدار با مدیر کل یونسکو به فرانسه سفر کرده و پس از بازگشت او برای انتخاب مدیر عامل تازه بنیاد سینمایی فارابی تصمیم گرفته میشود. انتخاب مدیرعامل تازه البته به جلسه هیئت امنای این بنیاد بستگی دارد و تنها نظر معاونت سینمایی نمیتواند در انتخاب مدیر عامل بنیاد فارابی تعیینکننده باشد.
با انتخاب مسعود دهنمکی به عنوان مدیر عامل بنیاد فارابی او پس از جواد شمقدری دومین فیلمسازی است که عرصه مدیریت سینمایی را در دولت دهم تجربه میکند. دهنمکی که پس از ورود به سینمای حرفهای با ساخت دو فیلم پرفروش جایگاه خود را در سینما تثبیت کرده با حضور در بنیاد فارابی فصلی نوین در سینمای ایران آغاز میکند.
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