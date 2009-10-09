کلاس داوری عنایت برای ملی پوشان نوجوان/ کمک سفارت ایران در کلمبیا به کادرفنی

به گزارش خبرنگار مهر، در این کلاس که از ساعت 9 الی 10 صبح روز جمعه برگزار شد، مسعود عنایت ضمن بیان نکات مهم در مورد داوری، بازیکنان تیم فوتبال زیر 17 سال را هم با نکات روز داوری دنیا آشنا کرد.

از سوی دیگر طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با سفارت ایران در کلمبیا، طی روزهای آینده فیلم یکی از دیدارهای تیم کلمبیا در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی زیر 17 سال آمریکای جنوبی بدست کادرفنی تیم ملی می رسد تا مربیان تیم زیر 17 سال کشورمان شناخت بیشتری از این تیم آمریکای جنوبی کسب کنند.

همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته، اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم ساعت 10:30 صبح فردا (شنبه) راهی مشهد می شوند و پس از زیارت امام رضا(ع)، ساعت 22:30 شنبه، به تهران باز می گردند.

مسابقات جام جهانی زیر 17 سال (نوجوانان) از 24 اکتبر(2 آبان) تا 15 نوامبر(24 آبان) در نیجریه برگزار می شود که تیم فوتبال ایران روز سوم آبانماه به دیدار گامبیا می رود و در روزهای ششم آبانماه با کلمبیا و نهم آبانماه با هلند دیدار خواهد کرد.