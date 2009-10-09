ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محمدتقی ‌آل‌هاشم در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر در مصلای امام خمینی(ره) تبریز تصریح کرد: وحدت و انسجام مردمی بوده است که رمز پیروزی‌‌های کوچک و بزرگ طی 30 سال گذشته شد.

وی با تاکید بر اصل ولایت فقیه به عنوان محور وحدت جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: شرکت مردم در نماز‌ها، راهپیمایی‌ها و صحنه‌های مختلف انقلاب با حضور حداکثری ناشی از عشق و علاقه آنان به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی است که تبعیت از رهبری را به نمایش می‌گذارد.

حجت‌الاسلام آل هاشم تصریح کرد: ولایت فقیه در جامعه ما توانسته است با راهنمایی‌های راهبری خود جامعه را رو به تعالی پیش ببرد و از ایجاد تفرقه و چند دستگی جلوگیری کند.

امام جمعه موقت تبریز اظهار داشت: دشمنان با تمام نیرو در فکر کمرنگ کردن نقش رهبری در جامعه هستند، ولی هوشیاری و آگاهی مردم ماورای تفکر آنهاست و همیشه اصل بر این بوده که هرگاه مردم در خط سیر رهبری قرار گرفته‌اند، پیروز میدان شده‌اند.

امام جمعه موقت تبریز استقبال پرشور مردم چالوس و نوشهر از رهبر معظم انقلاب را نشانه ولایتمداری دانست و افزود: سفر رهبر معظم انقلاب به مازندران سفر پربرکتی برای مردم دو شهر چالوس و نوشهر بود که استقبال پرشور مردم از ایشان وصف‌ناپذیر بود.

وی اضافه کرد: مردم چالوس و نوشهر در زیر باران شدید نمایشی از حمایت قاطع از ولایت فقیه را در معرض دید جهانیان قرار دادند که مانند همیشه امید دشمن به یاس مبدل کرد.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی این نهاد را مایه امنیت و آسایش ملت ایران ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: فرزندان ما در نیروی انتظامی چه در مرزهای کشور و چه در داخل شهرها و روستاها همواره با تلاش شبانه‌روزی سعی در ایجاد امنیت و رفاه برای مردم دارند که جا دارد از آنها قدردانی به عمل آید.

امام جمعه موقت تبریز همچنین به 25 شوال روز شهادت امام جعفر صادق(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: از علما، وعاظ و عزاداران عزیز درخواست می‌شود که در این روز مقام این امام همام را گرامی داشته و با عزاداری‌های خود دین خود را به این امام بزرگوار ادا کنند.

وی تصریح کرد: دوستی اهل بیت، همنشینی با قرآن، کمک به نیازمندان و احترام به والدین از جمله اموری هستند که باید از کودکی به فرزندان خود بیاموزیم.

گفتنی است، نمازگزاران تبریزی پس از اتمام نماز جمعه این شهر در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در قدس و مسجدالاقصی دست به راهپیمایی زدند.

بر اساس این گزارش، نمازگزاران تبریزی از مصلای امام خمینی(ره) به سمت میدان ساعت این شهر راهپیمایی کرده و خشم و انزجار خود از اقدام اخیر صهیونیست‌ها در تعرض به مسجدالاقصی و یهودی‌سازی بیت‌المقدس به نمایش گذاشتند.

نمازگزاران با سردادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، سید حسن نصرالله حمایتت می‌کنیم، اسرائیل در به درت می‌کنیم، جنایات صهیونیستها در یورش به مسجدالاقصی و شکستن حرمت این مسجد را محکوم کردند.