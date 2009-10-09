به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام باشگاه استقلال قرار است لگیا علاوه بر تامین البسه و سایر تجهیزات جانبی یک تیم فوتبال از جمله توپ، ساک، وسایل تمرینی و ... تا پایان فصل، مبلغی هم به استقلال بپردازد.

همچنین طرفین بر سر موارد دیگری هم به توافق رسیده اند که قرارداد نهایی استقلال و لگیا قرار است صبح روز دوشنبه در باشگاه استقلال به امضا برسد.

امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل استقلال در این باره گفت: به غیر از شرکت "لگیا" که برای تامین البسه تمامی تیم‌های استقلال با ما تفاهم کرده، شرکت‌های معتبر دیگری بودند که برای همکاری با استقلال ابراز علاقه کرده بودند. به هر جهت اسپانسرها زمانی جلو می‌آیند که ببینند باشگاه موردنظرشان ساختار منظمی داشته باشد و از جایگاه خوبی هم برخوردار باشند. اسپانسرها به همین سادگی جلو نمی‌آیند و پس از بررسی چنین اقدامی را انجام می‌دهند و خوشبختانه باشگاه استقلال از چنین شخصیت و جایگاهی برخوردار است.

مدیر لگیا همچنین روز دوشنبه بنا به دعوت مدیرعامل استقلال تماشاگر بازی استقلال برابر استقلال اهواز خواهد بود.

لگیا در فوتبال تهیه البسه تیمهای ملی مونته نگرو و بوسنی، تیمهای کاتانیا و لیورنو ایتالیا، فرانکفورت آلمان، خرز اسپانیا، تیم فوتسال لاتسیو ایتالیا و ... را بر عهده دارد و در رشته های والیبال، بسکتبال، رگبی، هندبال و دوچرخه سواری نیز فعالیت می کند.