اوکراین محل جدید استقرار سپر موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گازتا، "ویکتوریا لیسیتسینا" در مقاله ای که در این روزنامه منتشر کرده، می نویسد : آمریکا، اوکراین را بعنوان مکان احتمالی برای استقرار سیستم های راداری در چارچوب برنامه های جدید سپر موشکی در اروپا بررسی می کند.

این مطلب توسط "الکساندر ورشبو" معاون وزیر دفاع آمریکا تائید شده است.

بر اساس این گزارش، ورشبو دیروز 8 اکتبر به خبرنگاران اعلام کرد که اوکراین می تواند جز کشورهایی باشد که در خاک آنها رادارهای هشدار اولیه پرتاب موشکی مستقر خواهند شد. وی همچنین افزود که مقامات اوکراینی پیش از این تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده بودند.

وی می نویسد، چندی بعد از آنکه دولت "باراک اوباما" تصمیم خود را برای امتناع کردن از اجرای برنامه استقرار رادار و موشک های رهگیر سپر موشکی در چک و لهستان اعلام کرد، واشنگتن برنامه جدید خود را بر ملا نمود.

بر اساس آن معلوم شد که آمریکایی ها حتی فکر امتناع از استقرار تجهیزات سپر ضد موشکی را در ذهن نداشته اند. فقط کاخ سفید تصمیم گرفته که بهتر است این رادارها را از حالت ثابت و ساکن خارج کرده و موشک های خود را در دریا مستقر کند.