نتیجه دیدار با نپال رضایتبخش نبود / می خواهیم مقتدرانه صعود کنیم

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی 3 بر صفر روز جمعه تیمش برابر نپال در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا گفت: در این دیدار باید بیش از 3 بار دروازه حریف را باز می کردیم اما ناآماده بودن علی فتحیان و همچنین بی دقتی مهاجمان ما باعث شد نتوانیم در این دیدار به پیروزی پرگل تری دست یابیم، به همین دلیل از نتیجه بدست آمده ناراحتم.

وی با اشاره به حضور بیش از 5 هزار تماشاگر در ورزشگاه که به شدت تیم نپال را تشویق می کردند، اظهار داشت: حضور این تعداد تماشاگر برای یک دیدار در چنین مسابقاتی جالب توجه است، ضمن اینکه بازیکنان تیم نپال هرگز به ضد فوتبال روی نیاوردند و من آنها را بازنده ای سربلند می دانم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خاطرنشان کرد: این برد استرس بازیکنان را از بین برد و روحیه آنها برای پیروزی در دو دیدار آینده بسیار افزایش یافته است. در این شرایط تنها به برتری پرگل برابر لبنان و پیروزی قاطعانه مقابل بحرین می اندیشیم.

محمدی درپایان گفت: ما به دنبال صعود نیستیم، بلکه می خواهیم مقتدرانه و به عنوان تیم نخست این گروه جواز حضور در مسابقات نهایی را کسب کنیم تا به خوبی از اعتبار تیم خود که آن را قهرمان آسیا می دانند، دفاع کنیم.

مسابقات مقدماتی زیر 16 سال آسیا از روز سه شنبه هفته گذشته در نپال آغاز شده است که تیم کشورمان در نخستین دیدار روز چهارشنبه برابر تاجیکستان به تساوی بدون گل دست یافت. این مسابقات روز 23 مهر به پایان خواهد رسید.