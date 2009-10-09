انتقاد حماس از اعطای نوبل صلح به اوباما / خرسندی همپیمانان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته صلح نوبل نروژ جایزه صلح نوبل 2009 را به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا داد.

رئیس این کمیته در بیانیه ای اعلام کرد: باراک اوباما در کمتر از یک سال پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور توانست در نتیجه تلاش های فراوانش در توسعه دیپلماسی بین المللی و گسترش همکاری میان ملت های جهان جایزه صلح نوبل را از آن خود کند.

دستیابی اوباما به جایزه صلح نوبل با واکنش های بسیاری در سطح جهان مواجه بود.

جنبش حماس در این رابطه اعلام کرد: باراک اوباما باید اقدامات بسیار دیگری انجام دهد تا شایسته دریافت جایزه صلح نوبل باشد.

"سامی ابوزهری" سخنگوی رسمی جنبش حماس تصریح کرد: اوباما جز وعده و وعید به فلسطینی ها چیز دیگری ارائه نکرده است حال آنکه در مقابل به طور مطلق از اشغالگران اسرائیلی حمایت کرده است.

اما "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه ضمن تبریک به اوباما گفت: این پیروزی بازگشت آمریکا به قلب های تمامی ملت ها را تثبیت می کند.

"عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب نیز ضمن ابراز خرسندی از اعطای جایزه صلح نوبل به اوباما گفت: امیدوارم این امر به پیشبرد روند صلح در خاورمیانه کمک کند.

"شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل و هم پیمان آمریکا نیز در ستایش اوباما گفتند: شمار اندکی از رهبران جهان توانستند در مدت زمان کوتاه و به این اندازه در تغییر ذهنیت دنیا موفق شوند.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی گروه طالبان نیز ضمن محکوم کردن اعطای جایزه صلح نوبل به اوباما گفت: اوباما برای تحقق صلح و ثبات در افغانستان کاری انجام نداده است.

اما "حامد کرزای" رئیس جمهور آمریکا نیز از دستیابی اوباما به جایزه صلح نوبل استقبال کرد و اظهار داشت: فعالیت مداوم اوباما به منظور برقراری روابط جدید در عرصه بین الملل و اراده و تلاش وی در راستای فراهم کردن فضای مناسب برای تحقق صلح در جهان منجر به صلاحیت اوباما برای دریافت جایزه صلح نوبل شد.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم به رئیس جمهور آمریکا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که وی به تعهد خود مبنی بر برقراری صلح در خاورمیانه عمل کند.