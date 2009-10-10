قیمت هر مترمکعب گاز به 120 تومان افزایش می یابد

عزیزالله رمضانی در گفتگو با مهر درباره میزان افزایش قیمت گاز طبیعی در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، گفت: متوسط قیمت واقعی گاز طبیعی در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه بر اساس تصویب این طرح باید قیمتهای گاز طبیعی استخراج شود، تصریح کرد: برآوردهای اولیه حاکی از آن است با تصویب این طرح بهای هر متر مکعب گاز طبیعی به حدود 100 تا 120 تومان در سال اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش یابد.

به گزارش مهر، مدیر عامل شرکت ملی گاز نیز پیش از این با بیان اینکه در 5 ماهه پایانی سال مصرف کنندگان دهکهای یک و دو ازحداکثر یارانه با قیمت بسیار معقول برخوردارمی شوند، گفته بود: در شهر تهران قیمت گاز برای مصرف کنندگانی که تا 200 متر مکعب گاز در ماه مصرف کنند 45 ریال خواهد بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت گاز در بودجه 69 تومان در نظر گرفته شده است، اظهار کرده بود: در دهکهای 3 تا 7 میزان یارانه کاهش خواهد یافت، بدین ترتیب که در شهر تهران مصرف کنندگانی که از 201 تا 650 مترمکعب درماه گاز مصرف کنند به ازای هر متر مکعب باید 100 ریال پرداخت کنند.

رمضانی یادآور شده بود: در دهکهای 8 تا 10 نیز قیمت گاز از بالای یکصد ریال شروع و تا 779 ریال افزایش خواهد داشت.

گفتنی است، بررسی طرح هدفمند کردن یارانه از هفته جاری در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.

