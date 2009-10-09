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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

هفته نخست لیگ دسته اول/

برتری داماش و نساجی در خانه حریفان/ توقف برق شیراز در کرمانشاه

برتری داماش و نساجی در خانه حریفان/ توقف برق شیراز در کرمانشاه

هفته نخست رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های داماش گیلان و نساجی مازندران، توقف برق شیراز در کرمانشاه و شکست گل گهر سیرجان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز(جمعه) با برگزاری 7 بازی در گروه "ب" این مسابقات به پایان رسید که نتایج کامل این دیدارها به شرح زیر است: 

* آلومینیوم هرمزگان یک - گل گهر سیرجان صفر
گل: حمدی نژاد(93- پنالتی) برای آلومینیوم هرمزگان

* شن سا اراک 3 - گسترش فولاد تبریز 2
گل‌ها: آقایی(8 و 12) و رخشان(35) برای شن سا - نظامی پور(25) و مانگا(75) برای گسترش فولاد

* پتروشیمی تبریز یک - مس سرچشمه کرمان یک
گل‌ها: تقی پور(32) برای پتروشیمی - آچالا (74) برای مس سرچشمه

* شیرین فراز کرمانشاه یک - برق شیراز یک
گل‌ها: فدایی(یک) برای شیرین فراز - علیزاده(59) برای برق شیراز

* کوثر لرستان صفر - داماش گیلان 3
گل‌ها: ترکاشوند(3 و 83) و امیدی(6) برای داماش گیلان

* مهرکام پارس تهران یک - نساجی مازندران 3
گل‌ها: پوررمضانی(56) برای مهرکام پارس - یحیی نژاد(48)، نادعلی(53) و سی(3+90) برای نساجی

* فولاد نوین اهواز صفر - نفت تهران صفر

- جدول رده بندی گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
1- داماش گیلان 3 امتیاز - تفاضل گل 3+
2- نساجی مازندران 3 امتیاز - تفاضل گل 2+
3- شن سا اراک 3 امتیاز - تفاضل گل 1+
......................................................
13- مهرکام پارس تهران بدون امتیاز - تفاضل گل 2-
14- کوثر لرستان بدون امتیاز- تفاضل گل 3-

کد مطلب 961484

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