پارلمان پاکستان باید درباره کمک مالی واشنگتن تصمیم بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "شاه محمود قریشی" با اعلام این مطلب گفت : پارلمان پاکستان هر تصمیمی را که در مورد کمک مالی آمریکا بگیرد دولت آن را قبول می کند.

بر اساس این گزارش، پارلمان پاکستان ظرف روزهای آینده در مورد طرح جدید آمریکا که بر اساس طرح دو تن از سناتورهای مطرح این کشور ( لوگار- جان کری ) ارائه شده و به موجب آن واشنگتن در پنج سال آینده در هر سال یک میلیارد و 500 میلیون دلار به اسلام آباد کمک می کند، تصمیم گیری خواهد کرد.

در واقع پارلمان پاکستان محل هزینه شدن این کمک را تعیین می کند.

این طرح توسط سنا و مجلس نمایندگان تصویب شده و برای آنکه اجرایی شود نیازمند امضای رئیس جمهور آمریکاست.

این کمک مالی به منظور حمایت از اقدامات پاکستان در مبارزه با تروریسم و مقابله با مشکلات اقتصادی به اسلام آباد ارائه می شود.

البته پیش از این نیز آمریکا سالانه یک میلیارد دلار به پاکستان کمک می کرد.

این طرح هم در آمریکا و هم در پاکستان با مخالفت هایی مواجه شده است. در آمریکا مخالفان عمدتا از سیاستمداران این کشور بوده و در پاکستان مردم عادی با قبول کمک مالی ایالات متحده مخالف هستند.