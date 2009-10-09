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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۸

مارادونا خبر کناره گیری از تیم ملی فوتبال آرژانتین را تکذیب کرد

مارادونا خبر کناره گیری از تیم ملی فوتبال آرژانتین را تکذیب کرد

سرمربی آرژانتین دو روز پس از اعلام خبر کناره گیری خود از این سمت، این اخبار را زاییده قلم خبرنگاران خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، دیه گو مارادونا که در نشست خبری پیش از بازی با پرو در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: من هرگز نگفتم از سمت مربیگری تیم ملی آرژانتین استعفا می کنم بلکه گفتم در پایان رقابت ها با خولیو گروندونا، رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین دیدار و در خصوص آنچه در تیم ملی گذشته با او صحبت می کنم. این را شما (رسانه ها) از قول من نوشتید.

وی افزود: من بیشتر ترجیح می دادم که یک سیگار روشن کنم تا اینکه در نشست خبری مقابل شما خبرنگاران حضور پیدا کنم اما به احترام شما اینجا هستم. روزی که بخواهم از سمت خود کناره گیری کنم در خصوص آن صحبت خواهم کرد.

کد مطلب 961496

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