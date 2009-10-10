جمعیت مسلمانان جهان به 57/1 میلیارد نفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، آمار منتشر شده مربوط به تحقیقات مرکز دین و زندگی عمومی با عنوان "تعیین جمعیت مسلمانان جهان" انجام شده که براساس ادعای این مرکز به‌روزترین و دقیقترین آماری است که از جمعیت و توزیع آنها در سراسر دنیا حتی با تعیین هویت مذهبی و فرقه‌ای انجام شده است.

درحالی که مسلمانان در پنج قاره جهان زندگی می‌کنند، اما بیش از 60 درصد جمعیت جهانی مسلمانان در آسیا مستقر است و 20 درصد از این جمعیت در خاورمیانه و شمال افریقا به سر می برد.

منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بالاترین درصد کشورهایی با اکثریت جمعیت مسلمان را دارد. بیش از نیمی از کشورهای و مناطق این منطقه دارای جمعیت 95 درصدی مسلمان هستند.

بیش از 300 میلیون مسلمان یا یک پنجم جمعیت مسلمانان جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که اسلام در اکثریت نیست. این جمعیتهای اقلیت اغلب بسیار بزرگ هستند که در آن میان می‌توان به هندوستان به عنوان سومین جمعیت بزرگ مسلمانان جهان اشاره کرد.

جمعیت مسلمانان چین بیش از سوریه است و جمعیت مسلمانان روسیه از مجموع مسلمانان دو کشور اسلامی اردن و لیبی بیشتر است.

مرکز تحقیقات پیو اعلام کرده است: تحقیقاتی که پیشتر انجام شده بود جمعیت جهانی مسلمانان را با ارقام متفاوتی از یک میلیارد تا 8/1 میلیارد نفر نشان می‌دهد اما این تحقیقات از اطلاعات 232 کشور و منطقه جهان گردآوری شده است.

محققان پیو با مشورت 50 کارشناس آمار گیری و علوم اجتماعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سراسر دنیا به تحلیل 1500 منبع از جمله گزارشهای آماری، مطالعات جمعیت شناختی و تحقیقات عمومی جمعیت پرداختند و سپس این این ارقام را اعلام کرده و اعتقاد دارند که این بزرگترین پروژه‌ای بوده که تاکنون انجام شده است.

این آمار درباره جمعیت مسلمانان جهان بنیادی برای تحقیق آینده مرکز پیو فراهم کرد که قرار در سال 2010 درباره نرخ رشد جمعیت مسلمان جهان در سراسر جهان و ترسیم جمعیت آنها در آینده منتشر شود.

این مرکز قصد دارد تحقیقات مشابهی درباره سایر ادیان بزرگ جهان در آینده انجام دهد.