نماینده آیت الله سیستانی درباره عدم تصویب فهرست فراگیر هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلا در خطبه های امروز نماز جمعه به عدم تصویب فهرست فراگیر انتخاباتی به پارلمان این کشور هشدار داد.

وی اظهار داشت: فهرست فراگیر، چرخش مسالمت آمیز قدرت را تضمین می کند اما در غیر اینصورت مردم از شرکت در انتخابات رویگردان خواهند شد و در نتیجه انتخابات شکست خواهد خورد.

وی خطاب به نمایندگان پارلمان عراق گفت: نسبت به فهرست محدود به فراکسیون های پارلمانی هشدار می دهیم. اگر شما نمایندگان مردم عراق هستید آنچه را مردم و مرجعیت می خواهند انتخاب کنید.

خاطرنشان می شود که "حامد الخفاف" سخنگوی رسمی آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق اخیرا اعلام کرد: مرجعیت دینی به اعتماد پارلمان عراق به فهرست محدود هشدار می دهد چرا که این امر مانع از مشارکت گسترده شهروندان عراقی در انتخابات خواهد شد و بر روند دموکراسی در کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.

انتخابات پارلمانی عراق ژانویه 2010 برگزار خواهد شد.